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打造數位資安防護盾 北科大成立關鍵基礎設施研發中心

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北科技大學成立「關鍵基礎設施研發中心」，今舉行揭牌典禮。圖／北科大提供
國立台北科技大學成立「關鍵基礎設施研發中心」，今舉行揭牌典禮。圖／北科大提供

國立台北科技大學成立「關鍵基礎設施研發中心」，今舉行揭牌典禮，未來將聚焦油水電、鐵道、通訊、醫療等四大關鍵基礎設施，與國家資通安全研究院合作資通安全前瞻與關鍵技術，並建立資安規範與檢測程序，合聘資安專業人員，辦理專業培訓及學生實習，培育資通安全專業人才。

北科大校長王錫福表示，北科大成立前瞻技術研究總部，建立與產業界共治、共學、共研的合作平台，並投入台灣六大核心戰略產業發展。國防戰略上，已與國家太空中心、美國喬治亞理工學院等單位合作簽約，今年亦新設太空系統工程研究所。

而在資安產業方面，近年台灣飽受境外資安風險。王錫福說，北科大也攜手資安院，合作台灣資安科技研發基礎，將建構與民生息息相關的油水電、鐵道、通訊、醫療等領域的公共防護網，強化國家資安。

資安院院長何全德表示，數位發展部成立資安院，協助規劃及推動國家資通安全防護機制，協助政府因應關鍵基礎設施重大資通安全事件。北科大與資安院合作成立的關鍵基礎設施研發中心，期透過北科大在關鍵基礎設施防護及管理的科技研發能量，進一步提升國家資安聯防體系，打造數位台灣防護盾牌。

北科大關鍵基礎設施研發中心主任、副校長楊士萱指出，中心全力協助國家關鍵基礎設施主管機關與協調機關，研發安全維護及耐災韌性的技術及設備，協助訂定關鍵基礎設施安全規範和檢測標準。

楊士萱說，團隊預計研發水資源、油、氣、電等關鍵基礎設施資安防護，衛星、物聯網等各類通訊系統的資安技術，因應國家安全與數位轉型的新型資安技術需求，為台灣建立安全的數位環境。

資安 北科大 太空

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