臺北市鏈結產學合作 打造卓越技職教育

木柵高工 專利發明，技能拔粹

木柵高工以「人文與科技兼修、理論與實際並重、升學與就業兼顧」為教學方針，開辦跨域多元課程，啟發學生創新發明的潛能，申請通過34項專利證書；與撼訊科技產學合作建置「FPGA 可程式化電路應用技術教學中心」，培育產業所需的人才；積極培育技能選手，近10年獲全國技能競賽金牌68面、銀牌58面、銅牌58面，全國工科賽37個金手獎，並培養出4位技能國手，深獲各界肯定讚許。

木柵高工技能選手培訓實作。

內湖高工 產學鏈結，前瞻科技

內湖高工以電機電子群科為主，致力推動群科資源整合及跨域合作，發展內工AI 智慧科技特色，成立區域型技術教學中心，分別建置「臺北市IoT物聯網智慧家電技術教學中心」與「臺北市智慧設施應用及維修技術教學中心」，透過產學鏈結與企業多元合作，引進產業最新技術與設備，增進學生專業技能，發展「產學合作、前瞻科技、跨域整合、國際視野」學校特色，為技職學生奠基礎。

蔣市長蒞臨內湖高工「智慧設施應用及維修技術教學3中心」揭牌，學生進行智慧監控操作。 教育局湯志民局長聽取學生智慧監控操作解說。

南港高工 技藝精湛，國手搖籃

南港高工致力鏈接企業最新專精技術，建置自動化、節能與電動車3間技術教學中心，強化學生專業能力及競爭力，積極栽培技能選手。108年參加美國FRC機器人設計競賽總決賽榮獲新秀最高分獎；2022國際技能競賽，來自南港高工國手田佳承勇奪冷凍空調職類世界金牌；112年於亞歷桑納東、西區聯賽，榮獲2023 FRC聯盟四強及卓越工程獎。師生持續追求技職教育核心價值，屢創佳績，邁向卓越。

南港高工國手田佳承參加國際技能競賽實錄。

松山工農 三好校園，術德兼修

松山工農以農立校，辦學迄今，已為全國知名的工農學校，也是北臺灣唯一有化工科的公立技高。推展有趣、有效、有用的學生學習三有；提供業師、科大教師、學校老師三師協同教學；關注學涯、職涯、生涯的學生三涯，並推動三好校園；更為全臺高中職首創設立「工業機器人技術教學中心」，為全市師生提升對工業4.0及AI職能的認識。111年榮獲臺北市111標竿教育學校，辦學卓著，深獲好評。

松山農工學生進行化學實驗操作課程。

松山家商 文創松商，美學展新

松山家商以「文創松商」為學校願景，發展商管、設計、外語三大學群特色課程，引入美學設計相關產業資源，與寬庭美學合作，成立臺北市第一間以商業及設計為主軸的「美學設計技術教學中心」。以沉浸式的教學環境引導學生觀察生活周遭的美，讓學生瞭解美學不只是藝術，而是日常生活中美感經驗的累積及個人品味風格的呈現。

松山家商成果發表展示，張瑞賓校長(後排左1)與學生合影留念。 松山家商「美學設計技術教學中心」。

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