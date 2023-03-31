台科大校園徵才博覽會 科技業96K起薪搶獵研發人才

國立台灣科技大學於今舉辦校園徵才博覽會，共213家廠商參展，設置270個攤位，提供超過一萬個職缺，攤位數歷年最多。台積電等科技大廠均進駐搶才，部分廠商亦提供碩士起薪7萬5000元優渥薪資，博士起薪更上看近10萬，延攬研發技術人才。

技職龍頭台科大今舉行校園徵才博覽會，知名科技大廠如台積電、艾司摩爾、鴻海、台達電、廣達；以及金融業玉山銀、新光銀等均進駐搶才，除了參展廠商數為歷年之最，更有150家廠商提供實習機會。

台達電人資長陳啟禎表示，近年來台科大校友在台達研發人員中佔比位居第二，台達已連續兩年調整研發人才薪資，碩士新人起薪最高可達7萬5000元、博士9萬6000元。今年全球預計有5000名人才需求，在台預計招募2500人，招募範圍涵蓋電源、機構件、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子等。

全球市值最高的半導體設備商艾司摩爾（ASML）也參與今年徵才博覽會，去年已招募近百位台科大新鮮人，今年則鎖定客戶支援、智慧製造、供應鏈管理與研發支援等四大領域招募相關人才，預計招募500至600人。

台科大機械所學生戴楓澧目前在博世（Bosch）實習，他表示，指導教授也支持先去業界學習、開拓視野，目前一周安排兩天半到公司實習，一邊在學校上課，也能一邊到業界了解科技業最新的研發方向。