鳳山商工與泰5校實體國際教育交流 展現台技職多元發展
疫情趨緩，國立鳳山商工首次應泰國清邁科技學院及其聯盟學校之請，3月8日至13日舉辦泰國清邁科技學院、清邁農業技術學院、崇通工業與社區教育學院、南奔技術學院及清邁理工學院5校的實體國際教育交流活動。泰方校長及教師對台灣技職教育的多元發展印象深刻，並參與實作體驗課程。
鳳山商工表示，過去三年因為疫情影響，學校為避免因國際教育文化實體交流暫停而讓學生失去與全球交流的機會，仍持續透過視訊方式與日本市邨高校，推動兩校學生對於彼此文化與各項國際議題的視訊交流對話。國門開放後，同時響應國家新南向政策，規畫與泰國方面的交流。
泰國清邁科技學院（Chiangmai Technical College）、清邁農業技術學院（Chiangmai College of Agriculture and Technology）、崇通工業與社區教育學院（Chomthong Industrial and Community Education College）、南奔技術學院（Lamphun Technical College）及清邁理工學院（Chiangmai Polytechnic College），由Mr. Ponlit Chindaluang帶領泰方校長與教師計23人參與。
參訪首站就到鳳山商工，台泰兩國教師熱絡互動，除參觀學校各教學場館與設施外，並參與教育部設置於鳳山商工的南區技術教學中心的實作體驗課程。泰國教育伙伴深入了解台灣教育發展，對於技職教育實作課程有高度評價，接續還有產業參訪與城市探索行程，讓國際友人對台灣的整體樣貌與高雄城市風情有更多認識。
鳳山商工校長林建宏表示，教育部有鑒於國際化及全球化趨勢，致力推動各級學校積極辦理各項國際教育交流活動，並提出國際教育2.0政策支持，讓學校在推動國際教育政策時，能有更多動能來展現教育活力。此次的交流活動不僅是教育活動的延伸，讓參與的學生透過與國際友人的互動中，具備「彰顯國家價值」、「尊重多元文化與國際理解」、「強化國際移動力」、「善盡全球公民責任」四項核心素養，也可以透過行程規畫及國際友人的回饋，讓師生有著滿滿的城市光榮感。
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