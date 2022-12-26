虎科大國際航訓產學中心動工 國內航空人才培育再升級

雲林縣虎尾科技大學今天在高鐵新校區舉行「國際航訓」及「產學大樓」動土儀式，這將是國內最大的航空技術人才培育基地，教育部技術與職業教育司長楊玉惠及雲林縣長張麗善參加，和校長張信良及各學術界共同主持開工儀式，見證國家科技教育的新里程。

虎科大新校區占地17.18公頃，由學校自籌工程經費9億9千萬元，歷經3任校長擘劃，未來將建造包括國際產學合作大樓、國際航訓中心、飛機修護實習場及1年多前竣工的智能機械與智慧製造研究中心示範工廠等，未來提供頂級類產線實習場域，引進業界資源與實作技術，將成為國內最大的航空技術人員培育基地，並奠定國際產學航訓與智慧機械發展藍圖。

虎科大指出，國際航訓中心占地2100平方公尺，將規地上2層，包含飛機修護實習廠棚，以虎科飛機工程系軟硬體資源優勢，推動大學與國際接軌，建立民航人員、技術及機構交流平台，成為培育國際飛機維修人力與華人地區及東南亞民航技術人才的重點機構。

國際產學合作大樓則為3層樓建築，占地3720平方公尺，未來將由虎科大產學合作及服務處、研究發展處及推廣教育中心等單位進駐，連結中南部產官學能量，推動跨單位合作分工，技術能量互補，連結周邊產業及供應鏈系統，促成產學合作服務網絡無縫接軌；兩棟建築預計於113年11月完工。

司長楊玉惠表示，產業界看見虎科大的能量，尤其「智慧機械」與「航空維修」已是虎科大的發展重點，也是台灣現行業界與產業最需要的領域。中部是智慧機械產業大本營，虎科大以地緣便利引導發展，教育部自110年起挹注相關計畫近4億元，期許虎科大能在全台大學中引領風騷。張麗善也表示，虎科大是最早立足雲林深耕科技教育的大學，能利用空軍基地建立育成中心，可預見將會帶動地方發展和繁榮。