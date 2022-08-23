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影／高苑科大自救會提六訴求 進入教育部陳情

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
高苑科大自救會成員下午進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會成員下午進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影

高苑科大因境外生招生爭議，今年五月由教育部列為專案輔導學校，教育部日前核准高苑科技大學董事會解聘現任校長趙必孝，校方聘空軍官校前校長張延廷為代理校長，但高苑科大教職員自救會否定張延廷代理正當性，上午在校務座談會，教職員自救會為了董事會捐資和代理校長正當性等問題，與董事長陳光進、代理校長張延廷爆發激烈口角；自救會成員下午會長邱翼松帶領下進入教育部陳情，並提出六大訴求，呼籲教育部調查相關證據，還給學校清白。

高苑科大自救會長邱翼松（右二）下午率領成員進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會長邱翼松（右二）下午率領成員進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會成員下午進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會成員下午進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會長邱翼松（左前）下午率領成員進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會長邱翼松（左前）下午率領成員進入教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影

教育部 自救會 高苑科大

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