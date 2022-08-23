影／高苑科大自救會提六訴求 進入教育部陳情
高苑科大因境外生招生爭議，今年五月由教育部列為專案輔導學校，教育部日前核准高苑科技大學董事會解聘現任校長趙必孝，校方聘空軍官校前校長張延廷為代理校長，但高苑科大教職員自救會否定張延廷代理正當性，上午在校務座談會，教職員自救會為了董事會捐資和代理校長正當性等問題，與董事長陳光進、代理校長張延廷爆發激烈口角；自救會成員下午會長邱翼松帶領下進入教育部陳情，並提出六大訴求，呼籲教育部調查相關證據，還給學校清白。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言