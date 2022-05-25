台科大召開2會議擬「接收」華夏科大 待校務會議闖關

台灣科技大學學生會今晚在臉書表示，台科大在昨日行政會議，以及今日校務發展委員會提出了「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過。不過目前華夏科大仍未傳出停招、停辦的訊息，據台科大學生會轉述，依目前會議報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，最後仍為華夏科大的學位證書。

台科大學生會表示，華夏科大多年前因涉入弊案及董事會內部失靈等因素，自2002年起，由教育部依私立學校法派任公益董事及監察人經營至今（最高行政法院99年度判字第166號判決參照），也代表著目前華夏科大的董監事，均代表教育部行使職權。

台科大學生會說，由於近幾年在學人數逐年減少，學校經費逐漸短絀的情形下，教育部考量公益董事難依法負經營成敗責任，希望依「私立高級中等以上學校退場條例」（以下簡稱退場條例）規定，由國立大學接收原學校法人所屬之相關資產，並協助相關停辦事宜。

過去台科大也不斷向外爭取校地，台科大學生會表示，學校正面臨整體校舍屋齡偏高，須拆除重建及空間周轉等問題。若能以華夏中和的校本部作為周轉空間，將能加速校本部的再開發。其次也希望能在接手的過程中，爭取經費與專任教師名額，以提升整體可運用的資源。

台科大學生會轉述，依目前會議上的報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，即最後仍為華夏科大學位證書。

另在教職員工離退方面，除依法給予離退金外，另擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員，其中改聘專案教師應為具博士學位及合格教師資格，並作為輔導原校畢業的師資。

對於台科大「接收」華夏科大一案，台科大學生會表示原則支持，也同意目前校方以「適時舉辦公聽會，在資訊透明與共識下進行」的原則。但考量本案不同與台灣觀光學院、台灣首府大學等前例，相關審議程序也尚未明朗，本會將持續監督教育部與校方善盡溝通責任，落實公開透明原則。