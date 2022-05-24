崑山科大「第17屆螺絲起子影展」海內外團隊參賽今開幕

崑山科大視訊傳播設計系主辦多年的「第十七屆螺絲起子國際學生短片創作影展」競賽，吸引海內外學生報名；今天開幕邀請國際知名動畫導演謝文明參與。入圍影片今天起到27日在崑大圖書館10樓國際會議廳與創媒二館第五階梯教室實體放映，27日公布獲獎作品頒獎。

螺絲起子國際學生短片創作影展競賽自2001年起，由崑大視訊系學生自發舉辦；2006年徵件作品擴大至華語地區，2014年徵集國外優秀作品，已成南台灣最大國際學生影展。

校方表示，開幕放映導演謝文明從影以來的重要得獎影片，包括《夜車》、《肉蛾天》以及《禮物》；他也演說分享參與楊凡導演動畫作品《繼園臺七號》背後的創作內幕及花絮，獲得全場好評。

今年影展混合實體與線上舉辦，吸引海內外大專院校及高中職124組學生參加，有來自新加坡、香港等國際團隊的青年導演，44部短片入圍，內容包含劇情、紀錄、動畫、實驗片等類型，得獎名次27日頒獎典禮揭曉。

今年影展邀請韓國釜山國際影展執委釜山藝術大學教授Kim,Sang-hwa、埃及英國不列顛大學傳播與大眾媒體系教授Carla Ambrósio Garcia、日本影評人岡山理科大學英文系教授藤城孝輔、哥倫比亞獨立導演J Triangular、資深剪接師陳曉東、知名導演黃惠偵與王傳宗、金馬獎最佳動畫製作人陳怡菁、資深影評人但唐謨、青年影評人波昂刺刺等選出入圍與得獎名單。