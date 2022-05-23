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2022德國iF設計獎傳捷報 致理科大獲4項大獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
致理科大日間部同學洪昶煬、王政傑的包裝設計「花好月盈-糕餅包裝設計」。圖／致理科大提供
致理科大日間部同學洪昶煬、王政傑的包裝設計「花好月盈-糕餅包裝設計」。圖／致理科大提供

被譽為「設計界的奧斯卡」的德國iF國際設計大獎日前頒獎，今年參賽作品來自全球從57個國家地區，總共約1萬1000件作品參賽，致理科技大學勇奪4項大獎。這也是致理科大繼2021年獲得德國iF、美國One Show獎之後，今年在多媒體設計系教授陳世倫領軍之下，再度在德國iF設計獎中傳回捷報。

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，特別鼓勵學生參與國際設計競賽，這次致理科大參加德國iF設計競賽，最大的特色是創意不斷推陳出新，作品內容從關懷生態的友善設計，到市場品牌傳達設計，都有傑出的表現。

陳珠龍也說，參賽獲獎學生日、夜間部各半，證明致理科大教學卓越，師資專精，日、夜間部學生都一樣優秀及上進，受到國際設計獎及各界的肯定。

致理創新設計學院院長王年燦表示，致理科大多媒體設計團隊不斷地精益求精，這四件傑出iF得獎作品分別是由日間部學生李惠儀海報設計「呼吸的權利」；日間部學生洪昶煬、王政傑的包裝設計「花好月盈-糕餅包裝設計」。

另外兩間則為夜間部學生作品，分別是由夜間部學生洪珞雅、張金梅、黃涵蔚、張佑苓設計「台灣海鮮包裝設計」；以及由夜間部學生謝欣辰、王湘晴、田承蕙、陳信斈設計「我們都是城市伐木工」的概念海報。

被譽為「設計界的奧斯卡」的德國iF國際設計大獎日前頒獎，今年參賽作品來自全球從57個國家地區，總共約1萬1000件作品參賽，致理科大勇奪4項大獎。圖／致理科大提供
被譽為「設計界的奧斯卡」的德國iF國際設計大獎日前頒獎，今年參賽作品來自全球從57個國家地區，總共約1萬1000件作品參賽，致理科大勇奪4項大獎。圖／致理科大提供

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