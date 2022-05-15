國立科大錄取率達33% 科大繁星計畫新北220名學生上榜

111學年度科技校院繁星計畫錄取結出爐，新北有220名學生上榜，其中國立科大錄取率達33.6%。教育局長張明文說，每所學校最多有15名推薦名額，讓學生以在校成績換取就讀科大機會。

今年科技校院繁星計畫共有52所大專校院參加，新北上榜的220名學生中，有74名學生分別錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立台中科技大學及國立雲林科技大學等校，國立科大錄取率達33.6%。比如瑞芳高工6位、泰山高中3位、樟樹國際實中與復興商工各2位學生錄取國立科大。

瑞芳高工資訊科學生劉人福表示，慶幸自己維持在班上前半的成績，並參與各項活動及競賽，除得到獎助學金外，最後還錄取國立虎尾科技大學光電工程系；泰山高中電子科學生林郁璋說，面對每項課業都全力以赴，同時感謝老師楊啟瑞指導，讓自己獲技藝競賽的金手獎，並順利錄取台科大資訊工程系。

樟樹國際實中多媒體動畫科學生董倢伊則以校排第一名，進入第一志願北科大工業工程與管理系。董同學表示，高二下因忙於畢業專題製作、技藝競賽網頁設計選手培訓，同時還擔任畢籌會副總召，學會更有效利用零碎時間讀書；復興商工廣告設計科詹慧心說，自己來自單親家庭，為減輕家人經濟負擔，立志爭取到台中科大商業設計系，並勉勵學弟妹遇到挫折不要妄自菲薄。

張明文說，科技校院繁星計畫是專為高級中等學校設計的入學管道，每所學校限定最多可推薦15名專業群科應屆畢業生參與。讓具潛力的優秀學生，能以在校成績取得就讀優質技專校院的機會，以培育更多未來的專業人才。