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公東高工全國技能競賽 分區賽獲2金3銀3銅16獎

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
勞動部勞動力發展署辦理「第52屆全國技能競賽」分區賽公布英雄榜，其中，台東公東高工在5職類16個獎項，有17名選手可晉級參加全國決賽，角逐世界技能競賽國手資格，表現十分亮眼。圖／公東高工提供
勞動部勞動力發展署辦理「第52屆全國技能競賽」分區賽公布英雄榜，其中，台東公東高工在5職類16個獎項，有17名選手可晉級參加全國決賽，角逐世界技能競賽國手資格，表現十分亮眼。圖／公東高工提供

勞動部勞動力發展署辦理「第52屆全國技能競賽」分區賽公布英雄榜，其中，台東公東高工在5職類16個獎項，有17名選手可晉級參加全國決賽，角逐世界技能競賽國手資格，表現十分亮眼。

實習處主任吳漢通說，學校獲獎項目有家具木工」、「門窗木工」、「建築舖面」、「漆作裝潢」及「機器人」等，各項職類前5名將晉級8月上旬的全國技能競賽決賽，共有17名選手晉級。

這次分區賽2位金牌選手，家具木工職類黃浤舜與門窗木工職類選手楊錩霖為同班同學，去年初次參賽僅獲分區技能競賽佳作的成績，但他們並不氣餒，直言晉級全國，今年雙雙順利拿到第一名，晉級夢寐以求的全國賽。

另資訊科機器人職類選手曾暐宸、蔡鈺翔、黃誠裕、林修、王莘瑞、吳宗修等3組，在競賽全上榜，首度2組入圍全國決賽。選手們皆感謝指導老師辛苦與無私的指導。

校長黃淑英表示，選手們從參賽以來並未放鬆，即使競賽完畢回到學校仍不斷練習，累積基本功，扎實技能訓練、精益求精，除實務經驗、最重要的是肯努力及勤加練習，如今的佳績歸功他們肯認真、對自己負責的學習態度。


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