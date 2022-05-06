聽新聞
test
0:00 / 0:00
公東高工全國技能競賽 分區賽獲2金3銀3銅16獎
勞動部勞動力發展署辦理「第52屆全國技能競賽」分區賽公布英雄榜，其中，台東公東高工在5職類16個獎項，有17名選手可晉級參加全國決賽，角逐世界技能競賽國手資格，表現十分亮眼。
實習處主任吳漢通說，學校獲獎項目有家具木工」、「門窗木工」、「建築舖面」、「漆作裝潢」及「機器人」等，各項職類前5名將晉級8月上旬的全國技能競賽決賽，共有17名選手晉級。
這次分區賽2位金牌選手，家具木工職類黃浤舜與門窗木工職類選手楊錩霖為同班同學，去年初次參賽僅獲分區技能競賽佳作的成績，但他們並不氣餒，直言晉級全國，今年雙雙順利拿到第一名，晉級夢寐以求的全國賽。
另資訊科機器人職類選手曾暐宸、蔡鈺翔、黃誠裕、林修、王莘瑞、吳宗修等3組，在競賽全上榜，首度2組入圍全國決賽。選手們皆感謝指導老師辛苦與無私的指導。
校長黃淑英表示，選手們從參賽以來並未放鬆，即使競賽完畢回到學校仍不斷練習，累積基本功，扎實技能訓練、精益求精，除實務經驗、最重要的是肯努力及勤加練習，如今的佳績歸功他們肯認真、對自己負責的學習態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言