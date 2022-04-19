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致用高中成立照顧服務科 與三科大策略聯盟培育人才

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。圖／致用中學提供
致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。圖／致用中學提供

看準我國人口高齡化，相關產業人才需求大，台中致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書，聯手培育在地長照產業人才，致用高中宣布今年成立照顧服務科，著眼為學生規畫未來專業學習及升學之路，與科大相關科系合作可以讓高中生提早接軌大學專業，奠定未來就業基礎。

致用高中校長陳添旺表示，我國人口老化，針對銀髮族的休閒旅遊規畫、體適能指導員、日照中心照服員、長照機構行政人員、居家照顧服務員、個案管理師、健康促進人員、預防及延緩失能失智指導員等相關產業人才需求大，該校和三所科技大學成立策略聯盟合作，從高中開始紮根培養長照產業照服人才。

陳添旺說，照顧服務科採免試入學，課程多元化，包括體適能、健康活動設計、膳食療養、健康管理照顧、護理復健知識、長期照顧、居家照顧、銀髮彩妝等，三學年學生就讀免學雜費，輔導取得照服員專業證照，升大學可以優先錄取三所策略聯盟科技大學相關科系。

三所科大均表示願意提供給致用高中專業師資支援教學，上游端串接致用高中，除協助課程設計並支援先進教學設備，下游端串接各醫院機構提供學生職場見習實習，透過此紮根高中及鏈結產業的一條龍模式，為大台中地區培育更多在地就業的照護人才。

致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。圖／致用中學提供
致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。圖／致用中學提供
致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。圖／致用中學提供
致用高中成立照顧服務科，今天和弘光科技大學、中臺科技大學及元培醫事科技大學等三所科技大學簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。圖／致用中學提供

長照 科系 照服員

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