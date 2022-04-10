新北高工學生保送台科大 四技二專保送有24生上榜
111學年度四技二專技優保送結果出爐，新北共有24位學生上榜，多位錄取台科大、北科大及雲科大等校。新北教育局長張明文說，新北不只提供金手培訓計畫，以及競賽獎勵金，還在各校推動證照輔導專班，讓學生在校期間就培職場能力。
新北今年四技二專技優保送結果出爐，較去年12人翻倍成長為24人。以新北高工10名占多數，其次為東海高中4名、三重商工2名、瑞芳高工2名、智光商工2名、泰山高中1名、淡水商工1名、能仁家商1名及穀保家商1名，多位錄取台科大、北科大及雲科大等校。
張明文說，新北除提供金手培訓計畫，與最高120萬的競賽獎勵金，還在各校推動證照輔導專班「證能合一」。教育局表示，技職教育強調接軌業界及學用合一，因此訂定證能合一計畫，鼓勵學校開設證照輔導專班，以順利考取證照。自106至110學年度已累計開設405班，上千名學生受惠。
新北高工學生賴韋呈說，雖然國中時參加技藝競賽成績不理想，反而激發他的鬥志，進入新北高工後，經歷重重關卡當上資訊選手，最終拿下第51屆全國技能競賽商務設計軟體職類金牌，及行動應用開發職類銀牌，並獲選110學年度全國技藝績優人員，以競賽表現保送台科大機電技優專班。
淡水商工學生王瑀絢則從小便跟著家人種菜而喜愛大自然，高一取得園藝丙級證照，參加全國農業類技藝競賽造園景觀職種獲得金牌，這次保送上第一志願北科大工業設計系產品設計組。王瑀絢說，從小爸媽就盼自己能依自己的興趣、走自己的路，相信凡是衷於自己的選擇，就不會留下遺憾！
智光商工學生蘇昱仁曾一度對學習感到失落，直到高中接觸多媒體設計科，接觸到基礎設計及漫畫課程，對遊戲設計建模展現高度興趣，還時常利用課餘時間鑽研其他電繪技法，高三代表學校參加第51屆全國技能競賽3D數位遊戲藝術競賽獲得銅牌，成為金銀銅牌中唯一的高中生，今年錄取雲科大數位設計技優專班。
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