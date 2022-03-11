傳承專業技能 新北成立技職奪金青年團

為傳承校園課程專業技能，新北今成立「技職奪金青年團」，集合歷年國際技能競賽選手及全國高中等技藝競賽金手，透過在國中舉辦系列校園講座分享與傳承競賽經驗，期待學弟、妹培養專業技能，打造新北奪金最強戰隊。

教育部舉辦全國高中技藝競賽，學生獲獎後可參加四技二專升學技優管道，爭取擠身優質大學機會。新北學生在110學年度囊括42位金手獎，其中9名勇奪金手第一名。在青少年組網頁技術、商務軟體設計、平面設計技術及青年組汽車板金等職類包辦所有獎項。

今上午由新北市長侯友宜頒發聘書給畢業於新北高工塗家和等7名於國際技能競賽獲獎選手，以及葉家均等3名第46屆國際技能競賽正取國手。後續將由獲獎選手擔任菁英團員，帶領110學年度技藝競賽榮獲金手獎的種子團員，進入國中母校及校園舉辦系列講座，分享傳承競賽經驗。

新北高工模具科黃建宏表示，「模具是工業之母」想法及「做出一台車」初衷進入模具科就讀，感謝學校師長提供充足資源讓自己朝夢想邁進。新北高工陳培德表示，國中時期發現自己對汽車修護有興趣，最終順利透過技優管道進入學校汽車科就讀，一步步踏上選手之路。