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羅東高商餐旅群成果展飄年味 學子大秀手藝迎新春

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東高商今天舉辦餐飲管理科、餐飲服務學程暨實用技能學程學習成果展。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣羅東高商今天舉辦餐飲管理科、餐飲服務學程暨實用技能學程學習成果展。記者林佳彣／攝影

宜蘭羅東高商今天舉辦「餐飲管理科、餐飲服務學程暨實用技能學程學習成果展」，學生們以「虎躍迎春」為主題，端出各式年節好手藝。校方表示，成果展往年5月辦理，今年受疫情影響，提早至1月登場，剛好結合農曆年節作為發想。

羅東高商餐旅群4個班級學生，在12位餐飲科老師指導下，以年貨大街、伴手禮、走春、圍爐年菜等新年意象為主軸，從發想、試做到完成作品，前後費時3個月，並於今天成果展開幕精彩呈現，明後天還有各班班展。

餐三甲「鑼咚羅東響」結合所學技能，呈現烘焙、飲調、餐服、廚藝等動靜展演，並製作8道真空餐盒與師長、家長分享；綜三乙「周遊列國回家團圓，展出6樣外國的年節代表性甜點，也用宜蘭在地食材製作伴手禮盒。

實三甲「宜蘭迎虎年」以過年走春的遊程導覽形式，介紹傳藝中心、道教總廟三清宮、正福茶園，以及宜蘭伴手禮；實三乙「蘭懿有春」呈現團圓年菜、中式點心，搭配餐桌擺飾，滿滿宜蘭味。

羅東高商表示，該成果展行之有年，以往會邀請家長到校共襄盛舉，這兩年因疫情關係，未開放家長入校參與，因此特別錄製影片燒成光碟，使其能分享孩子的喜悅。校長陳銓說，餐飲科成立迄今表現亮眼，林學霆、謝雅筑去年榮獲全國商科技藝競賽「烘焙」、「中餐烹飪」的金手獎殊榮。

羅東高商餐旅群成果展今天登場。記者林佳彣／攝影
羅東高商餐旅群成果展今天登場。記者林佳彣／攝影
羅東高商學生以新年為主題發想，製作五行發糕。記者林佳彣／攝影
羅東高商學生以新年為主題發想，製作五行發糕。記者林佳彣／攝影
羅東高商餐旅群成果展今天登場。記者林佳彣／攝影
羅東高商餐旅群成果展今天登場。記者林佳彣／攝影

宜蘭 羅東 伴手禮

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