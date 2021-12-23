快訊

雙北街頭驚見比特幣ATM 金管會要追查設置的業者

新北行政庭長傳偷情人妻 辭庭長與發言人職務

「吃了煤」礦工便當 瑞芳高工展跨領域合作

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工「吃了煤」礦工便當，藉由美食與味蕾，讓礦工早年特殊的人情軼事、工作的酸甜苦辣流傳下去。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工「吃了煤」礦工便當，藉由美食與味蕾，讓礦工早年特殊的人情軼事、工作的酸甜苦辣流傳下去。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立瑞芳高工以餐飲服務科實習咖啡廳「慢萌坊」所發展的「吃了煤」礦工便當為核心，透過校內五個類科合作、校外六個單位課程指導，藉由美食與味蕾，讓礦工早年特殊的人情軼事、工作的酸甜苦辣流傳下去，而非隨著礦業沒落而消失。

瑞芳高工餐飲服務科與經國管理學院餐旅廚藝管理系，所合作研發的創新礦工菜和甜點外，更呈現了校內各科發揮專業能力，為餐飲服務科實習咖啡廳「慢萌坊」所設計的各式用品。在醒吾商業科技大學設計系的指導與合作下，作品可說是激盪出全新火花：製圖科、機械科利用數位製造、綜合機械加工實習課程打造出獨樹一格、含礦車意象的餐巾架與外賣餐車；室內空間設計科利用平面設計及木工課程，創作活潑大方且兼具在地元素的餐墊、便當提袋與精巧的木製礦車伴手禮盒。而應用英語科學生亦與餐飲服務科學生相互合作，以簡易外語加入客人的接待服務。此次成果展的發表可說是普特跨科、大專高中跨學制、學校與社區產業跨域的課程合作展現。

而在成果展場，瑞芳高工將活動現場營造出「瑞三本礦」的意象，讓人彷彿置身在早期礦坑中。精彩的上菜秀後，透過餐飲服務科劉冠毅同學向現場貴賓介紹每一道菜色背後的意義，並與教育局長官共同完成礦工便當的製作，更是象徵著學子們能夠貢獻自己所學，傳承文化與歷史。

參與本次成品製作的室內空間設計科葉真希同學說，很榮幸能為學校及餐飲服務科的同學設計提袋與餐墊；而製圖科同學蔡怡婷、李佳樺、簡佑思則表示，製作餐巾架的過程很開心，從手繪設計圖案、電腦2D繪圖到產出餐巾架，一點一滴從無到有，讓她們覺得很有成就感，也從實際製作的過程中提升了自己的專業能力，有機會參與這樣的活動相當有意義。

校長潘伸泰表示，新北市政府教育局創新教育加速器結合金手培訓計畫、推動新課網跨域跨科跨學制合作，讓校園各科共好互融、追求創意、發展技術專業；而教育部在全國技職科大包含國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄應用科技大學、國立屏東科技大學區域課程推動中心，主動為偏鄉學校，提供大專教育資源，連結在地產業專業，讓所有技職體系學生在學習上更能實際發展專業技能，也落實新課綱素養導向的核心價值。

瑞芳高工

延伸閱讀

軍公教調薪4% 教團籲大專兼任師鐘點費一併調漲

全台唯一萊恩咖啡廳！高雄KAKAO FRIENDS獨家「萊恩造型瓶」萌翻，開幕送明信片&氣球

大專智慧創新跨領域賽 台科大拿兩組第1

為王中平解套 白冰冰買下破舊咖啡廳

相關新聞

「吃了煤」礦工便當 瑞芳高工展跨領域合作

新北市立瑞芳高工以餐飲服務科實習咖啡廳「慢萌坊」所發展的「吃了煤」礦工便當為核心，透過校內五個類科合作、校外六個單位課程指導，藉由美食與味蕾，讓礦工早年特殊的人情軼事、工作的酸甜苦辣流傳下去，而非隨著礦業沒落而消失。

高職生花式調酒首次參賽就奪獎 享受萬眾矚目感覺

新人王全國花式調酒推廣賽因受疫情影響去年停辦，因此第12及13屆再都在今年舉行，桃園楊梅區永平工商學生分別拿下第12屆的...

萬能工商學生考15張證照擅長機器人組裝 獲技職傑出獎

嘉義縣萬能工商電機科學生鍾至維，考取15張證照，從國中就熱衷機器人拆卸組裝，就讀萬能與同學組隊參加智慧型機器人各項競賽，...

高餐大與桃機公司產學攜手 培育航空業優質人才

高雄餐旅大學今天與桃園國際機場公司舉行產學合作意向書簽約儀式，高餐大校長陳敦基與桃機董事長林國顯共同簽署，未來積極透過產...

冬至吃飩餛長智慧？明道師生：期末考快到要多吃幾碗

今天冬至，東南亞國家受到華人文化影響，也有不同風味的湯圓，明道大學餐旅系今天舉辦宴會管理成果展，泰國、印尼學生煮湯圓「分...

影／員林家商學生免出校門 建國科大國際賽作品到校展出

國立員林家商在美顏、美髮、服裝設計的全國競賽成績亮麗，邀請建國科大設計學院暨美容系師生即日起展出50件作品，包括空間設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。