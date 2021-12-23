「吃了煤」礦工便當 瑞芳高工展跨領域合作

新北市立瑞芳高工以餐飲服務科實習咖啡廳「慢萌坊」所發展的「吃了煤」礦工便當為核心，透過校內五個類科合作、校外六個單位課程指導，藉由美食與味蕾，讓礦工早年特殊的人情軼事、工作的酸甜苦辣流傳下去，而非隨著礦業沒落而消失。

瑞芳高工餐飲服務科與經國管理學院餐旅廚藝管理系，所合作研發的創新礦工菜和甜點外，更呈現了校內各科發揮專業能力，為餐飲服務科實習咖啡廳「慢萌坊」所設計的各式用品。在醒吾商業科技大學設計系的指導與合作下，作品可說是激盪出全新火花：製圖科、機械科利用數位製造、綜合機械加工實習課程打造出獨樹一格、含礦車意象的餐巾架與外賣餐車；室內空間設計科利用平面設計及木工課程，創作活潑大方且兼具在地元素的餐墊、便當提袋與精巧的木製礦車伴手禮盒。而應用英語科學生亦與餐飲服務科學生相互合作，以簡易外語加入客人的接待服務。此次成果展的發表可說是普特跨科、大專高中跨學制、學校與社區產業跨域的課程合作展現。

而在成果展場，瑞芳高工將活動現場營造出「瑞三本礦」的意象，讓人彷彿置身在早期礦坑中。精彩的上菜秀後，透過餐飲服務科劉冠毅同學向現場貴賓介紹每一道菜色背後的意義，並與教育局長官共同完成礦工便當的製作，更是象徵著學子們能夠貢獻自己所學，傳承文化與歷史。

參與本次成品製作的室內空間設計科葉真希同學說，很榮幸能為學校及餐飲服務科的同學設計提袋與餐墊；而製圖科同學蔡怡婷、李佳樺、簡佑思則表示，製作餐巾架的過程很開心，從手繪設計圖案、電腦2D繪圖到產出餐巾架，一點一滴從無到有，讓她們覺得很有成就感，也從實際製作的過程中提升了自己的專業能力，有機會參與這樣的活動相當有意義。

校長潘伸泰表示，新北市政府教育局創新教育加速器結合金手培訓計畫、推動新課網跨域跨科跨學制合作，讓校園各科共好互融、追求創意、發展技術專業；而教育部在全國技職科大包含國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄應用科技大學、國立屏東科技大學區域課程推動中心，主動為偏鄉學校，提供大專教育資源，連結在地產業專業，讓所有技職體系學生在學習上更能實際發展專業技能，也落實新課綱素養導向的核心價值。