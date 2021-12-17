狂！ 台科大生擁上百張證照 證明自己不是只出一張嘴

教育部今天舉行「第17屆技職之光」頒獎典禮，今年共選29組、38人獲得表揚，其中不乏參加國際性技藝競賽獲亮眼成績的學生，也頒發獎項給「證照達人」。其中，台科大博士生江軍擁有近50張土木建築類證照，是建築與營建工程的耀眼新星，同時廣泛涉略商管、旅遊多領域的專業技能與證照，被稱為最強證照達人，鼓勵年輕人可透過證照增加在自己專業上的認可度。

教育部長潘文忠表示，這屆技職之光共遴選29組、38人獲得表揚，期許透過技職教育的力量，師生們在專業領域習得一技之長，進一步跨領域學習，精進知能，成為適應時代變化的整合性人才。

在「競賽卓越獎」部分，來自國立雲林大學學生鄭佳旻、張芸嘉的作品「兒童圖鑑The Illustration of Baby Care」開發識字能力低落照顧者所閱讀的嬰幼兒照顧圖鑑；明志科大學生許芳萍、賴謙忱的作品「悠郵疫世界Mind Without borders」透過APP建立關懷因疫情影響下，兒童的心理健康問題。

今年「技職傑出獎」共頒發技術型高中組8位，以及技專校院組12位「證照王」。其中，嘉義縣萬能高級工商職業學校學生鍾至維畢業即取得全國技術士技能檢定5張乙級技術士證證書，及經濟部自來水管承裝技工，質量俱佳。

台灣科技大學博士生江軍則擁有上百張證照，其中近50張是土木建築類證照，是建築與營建工程的耀眼新星。他從台科大建築系畢業後，就讀台大土木所，再赴英國劍橋獲取建築碩士，不僅學業成績優異，還出版了不少建築書籍，任何關於建築、營建、土木的技能和知識，他都充滿興趣且不斷努力自我挑戰，豐富的歷練與資歷獲頒技職之光。

江軍說，大家看到他的所有一切表現，都不是理所當然，大家也不要只看到結果。儘管有很多證照、通過很多考試，但其實很多考試和證照都是再三挑戰才取得通過的。

江軍也說，自己對建築很有興趣，從來沒有人逼我考證照，有些人覺得一些證照沒那麼「高級」而不屑一顧，但他認為每個技術和專業都是一門學問。