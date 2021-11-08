大湖農工打造3項乙級檢定考場 促進產學鏈結

國立大湖農工機械科獲經濟部補助新購設備，打造成為苗栗縣唯一同時擁有機械加工、CNC車床與CNC銑床等3項乙級術科檢定考場學校，有助技職教育推動，並加強與產業界鏈結。

國立大湖農工今天透過新聞稿表示，今年度獲得經濟部工具機產業人才培育暨振興計畫補助近新台幣2400萬元，新購CNC銑床、CNC車床以及高階車銑複合機等設備共29台，打造3項乙級術科檢定考場。

校方指出，學校位於苗栗縣大湖鄉，以往機械科學生報考乙級證照總要舟車勞頓奔波外地，加上機台操作介面差異，可能影響考照成績；如今，學生在畢業前，都能夠便捷地考照，甚至嘉惠縣內機械產業員工進階取證。

大湖農工表示，推動技職教育除積極完善實習場所，針對技術傾向的學生也提供階梯式建教合作學習管道，學生高一、高二在校接受機械專業基礎教育，高三安排至頭份、三義、銅鑼等縣內產業界培訓實習，實習期間可領取2萬4000元以上生活津貼，也能獲得實習學分順利畢業。

而在高三畢業後，學生若有意願，還可進一步銜接國立聯合大學機械系產學攜手合作專班，成為公司正式員工，繼續兼顧工作與進修大學學歷，4年後有機會成為企業在職養成的中階幹部。

校方表示，階梯式建教合作學習創造學生與企業雙贏契機，也為苗栗及在地機械產業扎根，培育新興人才。