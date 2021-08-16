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弘光科大跨國夏令營 實體線上課程並行

中央社 / 台中16日電

弘光科大每年暑假舉辦跨國混班夏令營，受到疫情影響，國際姐妹校的學生無法參加，疫情趨緩，開放部分國內大專院校外籍生到校，夏令營採實體、線上課程並行。

弘光科大國際長田其虎今天表示，學校連續多年舉辦跨國混班夏令營，從去年起受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，各國姊妹校學生無法順利來台，因此開放國內各大學外籍生參加，今年活動在4月份已規劃課程，同時進行校內學伴徵選。

但5月疫情升溫，改規劃線上課程，8月開課前，疫情趨緩解除第3級警戒，在做好各種防疫措施後，決定開放部分報名學生到校參加。

田其虎指出，在符合室內活動不超過50人的防疫規定下，有18名外籍生到校參加國際混班夏令營，無法到校的則參加線上課程，課程為期2周，包括印尼、日本、菲律賓、越南、蘇丹、巴基斯坦、印度、泰國、斯洛維尼亞、比利時、瓜地馬拉、秘魯、吉爾吉斯、馬來西亞等，14國73名學生，一起遠距、實體同步上課。

外籍生每天上午上華語課程，學習講中文，同時跟線上其他國家的學生一起上課，下午則安排不同實作課程。有參與學生表示，「活動可學到台灣文化，還可認識各國朋友，很不錯。」

幼保系學生凌允妤說，參加活動後，讓她勇於開口互動，因此，在第2、第3年皆擔任翻譯工作，這次課程受疫情影響，實體、線上課程同時進行，線上的學生只要有人發問留言，便有專人回覆，讓她學會更多隨機應變的能力。

疫情 夏令營 外籍生

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