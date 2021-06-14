鏡頭改變視野雙手砌出榮耀 雄工雙星畢業獲表揚

高雄高工因疫情取消畢業典禮，仍這屆有2名優秀畢業生值得肯定，一名是克服逆境，用鏡頭改變生命視野的李東諭；另一名是從不被看好，最後用雙手砌出的技職金牌國手林彥甫。

高雄高工學務處主任張嘉惠表示，罹患自閉症的李東諭，從小不擅與人溝通，學習之路辛苦，但他在鏡頭下傳遞的畫面，卻有著深厚情感與意涵。小學3年級時收到一台數位相機生日禮物，開始自學拍攝上傳YouTube影片，不擅言詞的他，在鏡頭前卻能侃侃而談，至今已累積超過1萬多名訂閱者。

就讀圖文傳播科高二時，李東諭拍了「高中生挑戰48小時不使用手機」，情節令人莞爾卻又讓人深思，點閱率在1個月內突破10萬；另外，他也以青年人沈迷手機拍出「漠視」一片，曾獲2020坎城國際未來獅季軍，也和同學拍攝「酒泉之下」影片，獲高雄市交通安全第2名，以自己視野拍出「新型冠狀病毒」、「指尖殺手」影片，今年獲總統教育獎初選入圍，雖然最後沒有入選，但受到訪視委員的讚賞。

校方表示，李東諭來自單親家庭，媽媽獨立撫養家中3姊弟，家境並不寬裕。但善良樂天的他從未放棄自己，因為從小喜歡拍攝影片，每天錄影，攝影就成了他的興趣與志向。小5時就創立自己的YouTube頻道，自學後製、剪片、上字幕等技巧，升國3的暑假拍了一部實驗影片，點閱率在一個月內突破10萬開始小有名氣。

就讀高中後，李東諭熱衷專業影片特效製作，和朋友創立「大眾傳播社」，拍了多部微電影，更因擔任社團幹部，參與多項課外活動，克服了害羞、不敢講話與人相處的問題；有著善良之心，他總是樂意指導同學拍攝影音技巧，學校也常邀請他協助活動攝影。身處單親弱勢家庭，他個性勇敢堅毅，正走向自己鏡頭裡的彩色未來。

關心流浪動物的李東諭，學校專題製作以「流浪的腳印」為主題，希望讓更多人能關注流浪動物。畢業在即，他很感謝圖傳科導師吳佩珊、老師許麗芬、主任黃偉章對他的鼓勵，以及學務處主任張嘉惠對他的照顧與指導；更希望未來能夠持續將自己創意與想法，透過影音來呈現，感動他人，對社會盡一份心力。

另外，建築科畢業的林彥甫，在學校3年的時間都在砌磚廠、實習工廠渡過，仍孜孜不懈地練習砌磚，一直是國內不少相關競賽的常勝軍，榮獲109學年度全國學生類技藝競賽建築類金手獎第一名，是雄工近年來表現最優秀的技職選選手之一。

由於家裡從事建築裝潢相關工作，林彥甫從小就在工地出入。進入雄工不久，天賦與認真學習成為建築科的選手。但第一年因為貪玩未收心，以第5名進入全國賽。最終仍因練習不夠，連優勝都沒有，但林彥甫不服輸，努力用成績展現自己決心，課業也擠上全班前10名。

為了不重蹈覆轍，他把握機會，每天照比賽模式訓練，結果一路拿金牌晉級全國賽，獲得第50屆全國技能競賽，以及第46屆國際技能競賽國手選拔賽青年組砌磚職類第4名的榮譽。對成績並不滿足，花更多時間不斷練習，砌磚常是練到手破，最後勇奪109學年度全國學生類技藝競賽建築類金手獎第一名的殊榮，讓他以為雄工建築人而驕傲。

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