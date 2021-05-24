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「口上無罩、死神微笑」 弘光學生防疫標好有梗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，有創意又幽默。記者游振昇／攝影
弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，有創意又幽默。記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情下，弘光科技大學6個系學會為了防疫，曾製作專屬於年輕人的防疫標語，搭配圖文、布條、海報張貼，最近學生間互傳這些圖片提醒彼此，在遠距教學期間，也要注意防疫。KUSO標語50個，包括「口上無罩、死神微笑，口上有罩、年年日照」、「令人無法自拔的，除了愛情還有口罩」、「75度的酒精比高粱更能燃燒你的心」，輕鬆詼諧，加強防疫宣導效果。

弘光科大學務長張嚴仁表示，因應疫情升溫，社區感染風險增加，學校擬定各種防疫措施，除了全校改採遠距教學上課外，之前健康管理事業系、老人福利與事業系、化妝品應用系、文化創意產業系、資訊管理系、資訊工程系等6個系製作各種特色的防疫標語，也派上用場，每個標語充滿年輕人的創意，隨時提醒大家落實防疫。

健管系大三學生梁丞志表示，設計防疫標語便是以防疫為準，而且要達到效果，在全國爆發疫情後，強調「防疫更應該從每個人做起」，如果大學生無法自己保護自己、無法做好防疫，就會很危險，因此，他們設計出50個屬於年輕人的防疫標語，提醒大家確實做好防疫。

資工系大三學生陳昱辰說，設計防疫標語時，特意去挑選年輕人喜歡的梗圖，加入自己的創意，用誇大詼諧的字句凸顯出防疫的重要性，又能輕易傳達出重點，從想標語、海報設計，都由學生自己設計。他舉例，「你知道我喜歡你哪一點嗎？離我遠一點！」這句就是提醒在防疫期間，記得保持社交距離，避免群聚。

其他防疫標語還有：「若隱若現最難耐，粉紅口罩我的愛」，搭配一個漫畫卡通男主角拿著粉紅色口罩的圖樣，提醒大家口罩戴好、戴滿，不要露出口鼻，也不要因為男生就不戴粉紅色口罩；「狼若回頭，不是報恩就是報仇，我若回頭，就是叫你要勤洗手」，這句則套用網路上超狂的「8+9」霸氣語錄，提醒大家注意；「注意防疫，別再失憶」這句，則是押韻雙關語。

「酒精噴一噴，病毒全進墳」、「妝花一時，傷肺一世」、「退一步，就是最好的保護」、「背對背不能擁抱，但是可以戴口罩」、「口罩戴我口，防疫零破口」這些防疫標語圖文，用LINE、IG傳送，幽默地提醒大家隨時落實防疫。張姓學生說，這些防疫標語很有創意，讓人忍不住多看幾眼，一看就懂，疫情升溫之下，很多同學把之前拍的圖文照片上傳IG，互相提醒，加深印象。

弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，有創意又幽默。記者游振昇／攝影
弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，有創意又幽默。記者游振昇／攝影
弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，有創意又幽默。記者游振昇／攝影
弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，有創意又幽默。記者游振昇／攝影

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