老師不想開、學生不願修！大學全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增政治大學、清華大學與台灣科技大學。但有大學端反應，大學開設EMI課程常會陷入老師不想開、學生不想修的惡性循環，政大則分享「政大經驗」，全英語課堂上需有充足的外籍生，將英語轉變為自然的雙語，激發鯰魚效應，才有辦法走出正向循環。

大專校院雙語學習計畫第二階段重點培育學校再增三所，但有學校教授表示，近一兩年發現，推動雙語最大困境是老師不願意開授全英語課程，背後則是學生不肯修讀，發現是全英課程就退選，或實際上課狀況不佳，於是將老師教學評鑑打低分，學生不想上、老師不想開，變成惡性循環。

此外，近年大專校院聘任專任教師，多要求須具備全英語授課能力。但也有教授表示，有能力和是否上得好是兩回事，全英授課對教師而言備課時間長，初次投入要揣摩一段時間，不是所有老師都有意願。

政大國合長湯京平表示，政大現階段每學期可開設逾700門全英語課程，且政大外籍生眾，學校讓一定數量的外籍生和本土學生混班全英語課程，課堂上有外籍生互動，才能將英語轉變為「自然的雙語」，課堂上先有一批學生對英語有反應，本地生才會融入。

湯京平談到，政大期望靠外籍生激起鯰魚效應，效益會比全班都是中文母語學生生硬的聽講來得優異。但有外籍生的前提是學校要先嘗試開設足量的全英語課程，「這是雞生蛋，蛋生雞的問題。」但激發鯰魚效應雙語才走得長久。

台科大主任秘書呂政修也表示，台大科大一期已取得重點培育學院計畫，學校栽培重點培育學院也同時規劃全校性方案，加上碩士班外籍生多，雙語課程接受度較高，會在現有外籍生基礎上逐步推展。

但呂政修也指出，台科大部分學生來自技高和普高體制，部分技高生英語能力確實需要拉拔，學生修讀全英語課程如同要承擔語言、學科雙邊壓力。為此，各院都設有課後輔導機制，學生可於課後申請一對一助教輔導，語言、學科問題均可申請；也請系上濃縮一週課程精華，提供一小時中文精要說明，方便學生課後複習。