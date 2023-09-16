快訊

銷毀5100萬顆蛋花2億？李彥秀曝「這數字」：嚴重低估

老師不想開、學生不願修！全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師不想開、學生不願修！大學全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增政治大學、清華大學與台灣科技大學。圖／聯合報系資料照片
教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增政治大學、清華大學與台灣科技大學。圖／聯合報系資料照片

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增政治大學、清華大學與台灣科技大學。但有大學端反應，大學開設EMI課程常會陷入老師不想開、學生不想修的惡性循環，政大則分享「政大經驗」，全英語課堂上需有充足的外籍生，將英語轉變為自然的雙語，激發鯰魚效應，才有辦法走出正向循環。

大專校院雙語學習計畫第二階段重點培育學校再增三所，但有學校教授表示，近一兩年發現，推動雙語最大困境是老師不願意開授全英語課程，背後則是學生不肯修讀，發現是全英課程就退選，或實際上課狀況不佳，於是將老師教學評鑑打低分，學生不想上、老師不想開，變成惡性循環。

此外，近年大專校院聘任專任教師，多要求須具備全英語授課能力。但也有教授表示，有能力和是否上得好是兩回事，全英授課對教師而言備課時間長，初次投入要揣摩一段時間，不是所有老師都有意願。

政大國合長湯京平表示，政大現階段每學期可開設逾700門全英語課程，且政大外籍生眾，學校讓一定數量的外籍生和本土學生混班全英語課程，課堂上有外籍生互動，才能將英語轉變為「自然的雙語」，課堂上先有一批學生對英語有反應，本地生才會融入。

湯京平談到，政大期望靠外籍生激起鯰魚效應，效益會比全班都是中文母語學生生硬的聽講來得優異。但有外籍生的前提是學校要先嘗試開設足量的全英語課程，「這是雞生蛋，蛋生雞的問題。」但激發鯰魚效應雙語才走得長久。

台科大主任秘書呂政修也表示，台大科大一期已取得重點培育學院計畫，學校栽培重點培育學院也同時規劃全校性方案，加上碩士班外籍生多，雙語課程接受度較高，會在現有外籍生基礎上逐步推展。

但呂政修也指出，台科大部分學生來自技高和普高體制，部分技高生英語能力確實需要拉拔，學生修讀全英語課程如同要承擔語言、學科雙邊壓力。為此，各院都設有課後輔導機制，學生可於課後申請一對一助教輔導，語言、學科問題均可申請；也請系上濃縮一週課程精華，提供一小時中文精要說明，方便學生課後複習。

外籍生 政大 語言 英語能力 教育部 教師 大學生

延伸閱讀

台大1/10學生來自這 柯文哲：已經快要改名大安大學

大專校院圖書資源最多 借閱量卻不如十年前？學者指「1現象」改變

南華大學外籍生助台東果園復建 讚釋迦口感佳

供學生自由打造學習路徑 台大未來大學辦公室揭牌

相關新聞

老師不想開、學生不願修！大學全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增政治大學、清華大學與台灣...

獨／雙語計畫第2期首年補助7.7億 重點培育大學再增這3校

大專校院學生雙語化學習計畫第二階段開跑，教育部表示，第二期重點培育學校除第一期已獲得核定的中山大學、成功大學、台灣大學、...

智慧防災系統獲3國際發明獎 大葉大學組團台北展出分享

9月21日是國家防災日，彰化縣大葉大學現正受邀到國立台灣科學教育館舉辦防災宣導，展示已在烏克蘭國際發明展、韓國WiC世界...

第一屆姜太公論壇文大登場 盼打造道家文化基地

中國文化大學今天與陽明山姜太公道場合作，舉辦第一屆姜太公世界道家論壇，文大校長王子奇期盼將陽明山打造成推展道家文化的基地...

中醫系爭議／興大再搶進學士後中醫系 365總額下殺到誰的招生名額？

中興大學近年搶進醫學領域企圖心旺盛，繼去年成立學士後醫學系後，如今又想攻下中醫系。中興大學向教育部申請113學年度增設「學士後中醫學系」，培育頂尖的「中醫師科學家」人才，並協助台灣本土中草藥的種植、培育、改良與開發，不過教育部決議「緩議」，興大又向教育部申復。據了解，興大規畫全部收自費生，在365總額不變的情況下，其他大學開始擔心，又要「殺」誰的招生名額了？中醫師則憂心會擠壓到中部中醫市場。 對於目前的四校五系來說，每年招生名額就是365人，如果其他大學要新設中醫系或後中醫系，365的總額就勢必要從其他學校瓜分名額。或是比照陽明交大模式，採外加名額的方式...

台大借書人次 10年內雪崩剩3成

教育部公告最新一期教育資源投入統計，大專校院平均每人擁有五十五冊圖書，於所有教育階段中最高。大學生擁有的借閱資源最多，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦