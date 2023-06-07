畢業季即「師」業？ 學生惡搞文字方塊 網反點出殘酷教職體系困境

最近畢業季，不少大學院校會在校內搭景讓學生們拍攝畢業照，有網友就發現國立台灣師範大學校門口的文字方塊道具變成「我師業了」，還有人說去年就發現公館校區變成「我師了愛」，有趣的擺字引起許多學生們熱議，還有人說很想跑到這間學校玩文字方塊。

網友於路上觀察學院指出，台師大校門前文字方塊被擺成「我師業了」，笑說「可不可以不要那麼中肯」，但也認為這是文字的藝術，而且是一語雙關。

有學生留言指出，每天校方都會把方塊轉成「畢業快樂」，但經過一整天都還是會被翻成「我師業了」。

此貼文一出亦釣出校友回應道「敬愛的母校，我們那個年代，只要畢業一定不會失業」。不過也有人點出現實問題，認為沒有說錯，因為「老師畢業沒上岸就是失業」、「流浪教師問題已經十年以上了」、「很殘酷，但的確是事實」、「太悲傷」。

但也有人不以為然，認為師大沒有修教程的人多的是，「直接用教師的就業率來定義師大學生其實是蠻莫名其妙的，師資培育提供了師大學生的一個可能出路 卻不知道為什麼會被很多人解讀為唯一的出路」，另有網友解釋，「因為不當老師，師範2字反而成為求職困難的原因，有些人會洗學歷取得專業頭銜好找工作。」