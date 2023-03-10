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中臺科大設置校園食物銀行 供學生自由取用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中臺科技大學本學期特別規劃經費，提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品等，提供有需要的學生自由取用。圖／中臺科技大學提供
中臺科技大學本學期特別規劃經費，提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品等，提供有需要的學生自由取用。圖／中臺科技大學提供

物價飛漲，讓經濟拮据的年輕學子負擔變得沉重。中臺科技大學從日常生活看見學生需求，本學期特別規劃經費提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品等，提供有需要的學生自由取用，透過校園食物銀行，快速滿足學生緊急、不便的需求。

中臺科大醫學影像暨放射科學系4年前率先設置食物銀行，實施以來協助許多學生解決許多困難與不便。中臺科大學務長林政勳表示，過去擔任醫放系系主任推動食物銀行，親眼見證食物銀行對學生的幫助，因此接任學務長後，決定擴大在校園推動食物銀行，透過生活小需求，創造校園善循環。

中臺科大醫放系研究生潘叡可說，她從大二開始就是系辦食物銀行的常客，「她吃的不是一般的餅乾，而是有溫度的食物，極具療癒功效」。

中臺科大校長陳錦杏表示，學生來自四面八方，就如同我們的孩子一般，孩子在家生活受到父母悉心呵護，進入大學後，學校就成為他們第二個家，老師就是孩子第二個父母。學校各系設置食物銀行，目的就是透過學校的力量，讓家長放心，也讓學生暖心，以後中臺的孩子不用飢腸轆轆聽課，學習成效必定加倍。

中臺科技大學本學期特別規劃經費，提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品等，提供有需要的學生自由取用。圖／中臺科技大學提供
中臺科技大學本學期特別規劃經費，提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品等，提供有需要的學生自由取用。圖／中臺科技大學提供

食物銀行 父母 吹風機

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