中臺科大設置校園食物銀行 供學生自由取用

物價飛漲，讓經濟拮据的年輕學子負擔變得沉重。中臺科技大學從日常生活看見學生需求，本學期特別規劃經費提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品等，提供有需要的學生自由取用，透過校園食物銀行，快速滿足學生緊急、不便的需求。

中臺科大醫學影像暨放射科學系4年前率先設置食物銀行，實施以來協助許多學生解決許多困難與不便。中臺科大學務長林政勳表示，過去擔任醫放系系主任推動食物銀行，親眼見證食物銀行對學生的幫助，因此接任學務長後，決定擴大在校園推動食物銀行，透過生活小需求，創造校園善循環。

中臺科大醫放系研究生潘叡可說，她從大二開始就是系辦食物銀行的常客，「她吃的不是一般的餅乾，而是有溫度的食物，極具療癒功效」。