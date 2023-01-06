屏大科傳系二年級學生 發明點子從生活出發 獲專利證明

屏東大學科學傳播系二年級學生駱廷茂，熱愛設計動手做，他與好友們在生活中找出問題，透過科學方法加以解決，花一年多設計「多用途煞車系統」，申請通過經濟部智產局專利發明，期盼透過發明，科學與生活結合。

駱廷茂的筆記本，畫著密密麻麻的發明想法，有超炫的燈光設計圖，也有正在設計的實驗圖，琳瑯滿目的精密圖像，屏大科傳系教授張耀仁說，看到筆記，令人聯想起《航海王》裡的貝加龐克。

駱廷茂說，他從小喜歡動手做，對設計有興趣，這次獲經濟部智產局的專利發明「多用途煞車系統」來說，是他加入遙控車同好社團，在操作遙控車過程中，發現常有遙控器失靈，導致遙控車暴衝損毀。

駱廷茂和高中同學唐知謙共同設計「多用途煞車系統」，透過數據化，解決因訊號消失而造成的事故，他說，這項技術主要應用遙控車，當遙控車無法接收到訊號而失控時，將會啟動多用途煞車系統，來降低事故和車子的損壞，且透過燈光和警報可快速找回車子。

駱廷茂表示，和先前技術相比，防暴走裝置系統有兩種，一種外接式，運用於燃油遙控車；另一種遙控器調整，運用於電池遙控車（簡稱電車），「無論哪種防暴，都只能調整單一方向暴衝的問題，專利發明卻是多向式的，讓電車受適度保護」，駱廷茂說，他們還設計燈光及聲音提醒功能，讓使用者當下就知道車輛已失控，掌握車輛狀態，快速找回車輛。

駱廷茂從愛玩車到瞭解車、研究車，改裝和設計車用裝置及零件，他感謝屏東大學科學傳播學系，他說，讓他有機會和更多人互動，從使用者角度出發，要讓自己的設計做適度的改良，以便適合更多人使用，不只是關起門來埋首研究。

他說，希望這項專利有機會被外界知道，導入更多的研發資源，有朝一日可以量產上市，透過模組化，讓消費者輕易購入，直接上手使用，未來也有興趣投入其他汽車安全駕駛的研發，例如行車前感知偵測到駕駛人的生理反應，進而提醒切勿疲勞駕駛等。

科傳系教授張耀仁指出，授課的大一「傳播學概論」中，駱廷茂的期末報告，即結合人氣漫畫《火影忍者》裡的「螺旋丸」，設計互動式的水力發電裝置，透過旋轉的「螺旋丸」來發電，留下深刻印象。