台科大四技申請首增不分系社會組 千名學生搶10個名額

國立台灣科技大學表示，今年於四技申請入學管道首次增加不分系，採計數B與社會科的社會組10個名額，共1178人報考，創各系組報名人數最高，錄取率只有0.85%，首次招生就成為台科大最競爭的系組。

台科大四技申請入學今年共415個名額，根據台科大統計，今年共計8417名考生報考台科大各系組，今年平均錄取率為4.93%。第一階段通過篩選人數為2263人，第一階段通過率為26.89%。

台科大教務長陳素芬表示，台科大不分系原本採計數A，收自然組學生，今年首增採計數B社會組10個名額，意外的吸引眾多學生報考，第一年報考人數就成為全校最多、最競爭的系組，首次讓社會組考生報考台科大，可見實際應可收到社會組的同學，增加台科大學生多元性。

陳素芬說，除台科大不分系B組外，今年報考人數如化工系、設計系工設組、全球發展工程學士學位學程機械組、不分系A組都有明顯成長。

台科大四技申請入學各系組採計科目數不同，台科大多數系組採計3或4科，若以採計4科國、英、數A、自的系，最低篩選標準的分數由高至低的前三名依次為電資學士班、電子工程系、全球發展工程學士學位學程機械組。

以招生名額40位以上的學士班來看，今年台科大錄取率最低為不分系學士班A組（4.53%），依次是電資學士班（8.1%）。另外針對單一科系來看，錄取率最低的前三個系組分別為，不分系學生班B組，錄取率只有0.85%，其次是全球發展工程學士學位學程機械工程組（1.24%）、資管系（1.33%）。

【中央社 台北1日電】

為吸引優秀學生並扶助清寒家庭學生就讀，台科大表示，一般生若學測4科組合級分為2%以內，入學新生可領取第1期新台幣40萬獎學金，入學後能持續維持學科成績者，每學期續發10萬元，最高可達70萬元，而清寒生4科組合級分累計前5%以內，最高也可領取70萬元獎學金。

台科大提醒報名四技申請入學的高中生，台科大將於5月2日至5月6日進行第2階段複試網路報名，申請生須於網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料並繳交報名費，5月31日上午10時公告錄取名單，6月1日辦理新生入學說明會。