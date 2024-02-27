虎尾高中學測4人4科滿級分 雲林今年滿級分人數居冠

113學年度大學學測成績今天公布，雲林縣虎尾高中表現亮眼，創下雲林最佳成績，4科滿級分有陳靜萱、黃靖恩、謝智帆、黃書郁4人，其中陳靜萱、黃靖恩、謝智帆5科滿級分，榮登雲林今年學測的榜首，此外4科50級分以上有76人，4科48級分以上110人，自然群總分57分以上有8人，社會群總分57分以上7人，單科達頂標學生共496人次，成為雲林今年大學學測成績最佳的學校。

此外，虎尾高中今年特殊選才，已4人上榜，分別是李日森錄取國立陽明交通大學百川學士學位學程（法律核心）、徐慈璟錄取國立台師大光電工程系、林建昇錄取國立海洋大學系統工程暨造船學系、體育班張瀞云錄取國立中正大學社會福利學系。