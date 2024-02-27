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虎尾高中學測4人4科滿級分 雲林今年滿級分人數居冠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾高中大學學測5科滿級分3人，4科滿級分4人，創下雲林各校中最亮麗成績。記者蔡維斌／翻攝
虎尾高中大學學測5科滿級分3人，4科滿級分4人，創下雲林各校中最亮麗成績。記者蔡維斌／翻攝

113學年度大學學測成績今天公布，雲林縣虎尾高中表現亮眼，創下雲林最佳成績，4科滿級分有陳靜萱、黃靖恩、謝智帆、黃書郁4人，其中陳靜萱、黃靖恩、謝智帆5科滿級分，榮登雲林今年學測的榜首，此外4科50級分以上有76人，4科48級分以上110人，自然群總分57分以上有8人，社會群總分57分以上7人，單科達頂標學生共496人次，成為雲林今年大學學測成績最佳的學校。

此外，虎尾高中今年特殊選才，已4人上榜，分別是李日森錄取國立陽明交通大學百川學士學位學程（法律核心）、徐慈璟錄取國立台師大光電工程系、林建昇錄取國立海洋大學系統工程暨造船學系、體育班張瀞云錄取國立中正大學社會福利學系。

校長陳惠珍欣悅師生努力獲得優異成績，應可進入心中理想的校系。對於未來繁星選填及申請入學，學校將提供專業選填指導，協助透過線上資源做落點分析，師長或學長姐交流，再搭配個人興趣，選填最合適的理想學校。

虎尾高中大學學測5科滿級分3人，4科滿級分4人，創下雲林各校中最亮麗成績。記者蔡維斌／翻攝
虎尾高中大學學測5科滿級分3人，4科滿級分4人，創下雲林各校中最亮麗成績。記者蔡維斌／翻攝

學測 滿級分 雲林

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