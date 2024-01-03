113學測英文╱考前準備3天1循環 大腦分３階段切換

113學年升大學學測約12萬人報名，本月20日至22日登場。聯合報即日起連續五天在聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，邀請高中教師、補教名師分析今年命題趨勢以及答題策略，幫助考生拿高分。

考前兩周如何準備英文科？建中英文老師劉家慧建議「三天一循環」，一天用2到3小時準備英文，以３小時為天花板，超過反而效果不好。此外，計時寫模擬試題時就要掌握理想的時間分配—「選擇題 40分+混合題10分+作文45分+緊張緩衝5分」，並要讓大腦懂得分三階段切換思考模式，就能加快答題速度。

第一天模擬一次完整的考試還必須計時，之後訂正答案，清楚明白自己為什麼會寫錯。刷完考題還可以去大考中心網站看自己拿到的分數的位置，對於自己的級分「心中有底」。第二天找一、兩篇文章來讀，從中找到文章的語感、複習單字或片語。第三天寫一篇作文，作文的各類題型都必須練習，包括圖表、敘述 、寫信等。

劉家慧指出，考生準備英文科習慣「刷單字」，但對新制學測來說效果不彰。這兩年學測喜歡考「一字多義」，尤其喜歡考看似簡單的字彙，考題卻是另一個含義，導致高手也會不小心失手。

以111年學測英文科綜合測驗 19題為例，答案是「spell」，但考生多半以為「spell」是拼字的意思，而沒想到還有「招致」之意。此外，近年學測片語的量愈來愈多，劉家慧建議考生要拿起螢光筆畫片語，增加視覺印象。

「切換大腦模式」也是拿高分的關鍵。劉家慧解釋，英文科考試分三階段，前面三大題都是考單字片語和文法，需要的是大腦的智慧和記憶力。進入閱讀測驗之後，考生就要把文法和單字片語丟掉，大腦思考模式切換成「找文章線索」，專心看文章講甚麼、找上下文的線索，根據線索把問題找出來。最後到了翻譯和作文，大腦切換成「輸出」狀態，在不離題的狀態下盡力寫。只要大腦懂得切換模式，答題速度會變得飛快。

談到可能入題的時事，劉家慧建議考生每天利用中午午休、晚上吃完飯的時間， 看看英文新聞網站如ICRT。她認為AI、ChatGPt、諾貝爾獎得主都有可能入題。而從以巴衝突延伸的人道救援、通膨、疫情後的報復性旅遊以及對旅宿業的衝擊、地緣戰爭、太空活動、潛水器「泰坦號」爆炸等，是這一年的重要時事，考生也應該掌握了解。

作文方面，劉家慧提醒考生，「以圖表引導寫作」是近年的重要趨勢。如111年學測英文作文畫出兩個公園，再請考生寫下兩個公園的特色與喜歡的原因。

得勝者文教補教老師Gary指出，英文作文多為兩段式的主題寫作，第一段重敘述與描寫，第二段重說明與論述。近年作文題目逐步跳脫純文字的引導，而以圖表或二者擇一的題型取代，藉以考驗學生邏輯分析與批判性思考的能力，這點很符合教綱的核心能力要求。他表示，寫作文要進步，一定要請老師指正，除了確實訂正句型用字錯誤，並記錄在筆記本上之外，更應該從作文評分規準的五大面向（內容、組織、文法句構、字彙拼字、體例）尋求進步，找出克服弱點的方法。

至於翻譯題，Gary老師認為，翻譯題很難猜題，但範圍不離高中三年所學常用句型結構，建議考生考前兩周可拿出高中各版本教科書所附的句型練習本1-4冊，多練習造句。

英文科答題時間為100分鐘。劉家慧認為最理想的時間分配是「 40+10+45+5」。選擇題40分鐘、混合題10分鐘、作文45分鐘，還要預留五分鐘當作緊張的緩衝。她建議考生寫模擬考題時就要熟悉這樣的時間分配。