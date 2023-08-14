大學分發入學明天放榜 查詢網址看這裡
112學年度大學分發入學管道提供約4.2萬個名額，共有3.7萬名考生登記志願，分發錄取結果8月15日公布，將於明天上午8時開放線上查榜。有專家指出，今年考生數大增，去年被視為有「好康」可撿的校系將回歸常態，但並非所有學生均會參加分發，最終恐怕仍有上千個缺額，而缺額將成為常態。
大學考試入學分發委員會表示，112學年度大學分發入學管道共61校、1838個系組參與招生，提供4萬2479個名額（比去年增加3129個），其中各招生管道回流名額2萬17個，較去年增加5582個。其中，淡江大學、文化大學招生名額雙雙突破2200名，銘傳大學約1400名；國立大學如台大還有1561個名額、成大1421個，清大、陽明交大及台師大均在600名上下。
大學分發入學管道日前截止登記志願，根據考分會統計，今年共3萬7797人完成登記，較去年2萬5297人增加約1萬2000餘人。分發入學預計8月15日放榜，上午8時起開放線上查榜，考生如對分發結果有疑義，可於8月15日上午8時至8月18日下午5時期間申請複查，並繳交工本費100元，申請複查以1次為限。
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