分科測驗260卷次未簽名 2考生鈴響前就簽被扣3級分

111學年學測新增考生簽名欄，但高達5677卷次未簽名被扣一級分。分科測驗應試考生同樣需簽名，大考中心今天公布統計數據，分科測驗總卷次達10萬4649，260卷次未簽名，占比約0.25%，相較學測未簽名比例下降。未來擬定再精進提醒措施，於不出聲、不干擾考生思緒的狀況下提醒考生務必簽名。

大考中心考試委員會今天召開審議會，主任周兆民表示，今年分科測驗260卷次未簽名，以及一例汙損、破壞答題卷，未簽名將依照違規處理辦法第12條，汙損定位點則將依第13條規定均扣減一級分。

由於今年學測、分科測驗新增考生簽名欄，年初學測高達5677人未簽名讓大考中心備受抨擊，周兆民說，今年學測達68萬8969卷次，未簽名卷次約占0.84%；分科測驗則為10萬4649卷次，未簽名卷次占0.25%，比例已經下降不少。

周兆民也說，大考中心也於分科測驗時新增五項措施提醒考生務必簽名，包括座位標示單、應試有效證件上均用文字提醒，考生進入考場後，黑板正中央也有貼上簽名提醒告示。由於監試人員需查核考生身份，考生拉下口罩核對身份時只要微微抬頭，就能看到考生名冊背面的簽名提醒。

周兆民也說，針對112學年學測，大考中心也會再做加強。初步想法將發給監試人員兩張小卡，一張小卡提醒考生翻到第一頁查核有無簽名；若無，再遞出第二張小卡提醒，希望在不出聲、不干擾思緒的狀況下提醒考生，但目前僅為初步想法，要再和考分區討論。

大考中心委員會今天亦對部分違規樣態進行討論。違規樣態中，2名考生於考試開始鈴響前便動筆在答題卷欄位上簽名，依規定被扣3級分。但有委員求情，考生可能一時緊張便未注意鈴響就先動筆，但簽名並非違規作弊等重大情事，也是為了符合大考中心規定，如此便扣三級分對考生懲罰有些過重。

周兆民則表示，考生於開始鈴響前就簽名共有2案，都經監試人員發現後就停筆。但考生一旦先動筆，就很難判定是否有先答題，但未來會再討論、權衡扣分輕重。