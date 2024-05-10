快訊

MLB／水原一平竊案將拍影集 製作方：一段信任與背叛的故事

謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

影／台74銜接國1工安意外！工程車翻覆 1工人無呼吸心跳1骨折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖表看時事／政院通過「打詐新4法」 圖表看新法重點、十大詐欺手法

聯合新聞網／ 記者黃婉婷王聖藜馬瑞璿／台北報導
行政院通過的「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。 圖／聯合報系資料照片
行政院通過的「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。 圖／聯合報系資料照片

行政院會昨通過「打詐新四法」，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重處兩年以下有期徒刑，或併科五百萬元以下罰金，國外幣商也要在國內落地；另要求TikTok、臉書等一定規模的境外網路廣告平台業者須設法律代表人，違者可重罰兩千五百萬元，最重可封網。

打詐新四法包含「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，以及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法和洗錢防制法修正草案三配套，加強網路廣告平台業者與金融業者責任，並加重詐欺刑責，草案預計包裹送立法院審議。

近期投資詐騙廣告氾濫，打詐專法中要求一定規模的境外網路廣告平台業者必須在台灣設立法律代表人，配合政府防詐，若未設立或未下架詐騙廣告，可罰兩百五十萬元以上、兩千五百萬元以下，情節重大可封網，數位部將另訂子法定義何謂一定規模，預期TikTok國際版、臉書、谷歌都在規範內。

對詐欺犯罪態樣如涉及「三多」將更嚴厲加重處罰。「三多」包括「犯罪人數多」、「犯罪被害人多」、「犯罪金額多」，均明確以法律規範。

未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，詐欺金額達一千萬元以上，最重可處十年徒刑，得併科三千萬元以下罰金；三人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑二分之一，犯三次不得假釋，同時新增「窩裡反」條款，犯罪者自首或自白協助溯源追查，得減輕或免除其刑。

草案同時將科技偵查手段入法，未來包括ＧＰＳ定位追蹤追車手、Ｍ化車定位詐欺電話機房、使用熱顯像儀測溫救人，都將有條件開放使用。

另外，原先幣商管理是透過行政罰，此次洗錢防制法修正後就入刑化，構成特定要件將處兩年以下有期徒刑，國內、外幣商皆納入管理，且規範國外幣商要在國內落地並完成洗錢防制登錄，才能提供服務。

金管會副主委邱淑貞指出，打詐新四法將個人幣商或事業幣商都納入管理，未登記就會面臨刑責。

目前虛擬貨幣市場約有六十、七十家幣商，通過法遵審查的共廿五家，未來將要求所有幣商申報、審查，未來幣商公會也將成立，並借重會計師以加強內控。

打詐新4法重點 製表／司法社會中心、政治中心
打詐新4法重點 製表／司法社會中心、政治中心

TikTok 圖表看時事 洗錢 虛擬貨幣 行政院 詐欺 詐騙 金管會

延伸閱讀

新打詐四法納管虛擬資產業 要求國外幣商在台落地、做洗錢防制登記

行政院窒息性執法 一波接一波

政院推打詐專法 藍委許宇甄：方向肯定

打詐新法來了！金管會用六大招 全面斬人頭帳戶

相關新聞

圖表看時事／政院通過「打詐新4法」 圖表看新法重點、十大詐欺手法

行政院會昨通過「打詐新四法」，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重處兩年以下有期徒刑，或併科五百萬元以下罰金，國外...

科學人／從寶林茶室食安新聞 看媒體應如何與科學家合作？

今年3月下旬發生的寶林茶室食物中毒事件，至今仍有不少報導。仔細觀察這些報導，會發現與以往食安事件不同，後續新聞在事件發展的時序中，多未偏離事實。然而其中聳動、駭人聽聞的內容也不少...

圖表看時事／暖化使登革熱病媒蚊北漂 一圖看埃及斑蚊恐突破哪些縣市

地球升溫增加疫病風險並非空穴來風，國家衛生研究院調查及推估顯示，近年登革熱的兩種病媒蚊分布，有提高海拔高度的現象和向外擴...

好讀周報／翠綠封面可能含劇毒物質「砷」 法國國圖下架4書籍

法國國家圖書館（簡稱國圖）4月25日宣布，已從書架撤下4本「有毒」書籍，這些19世紀書籍的翠綠色封面可能含有劇毒...

好讀周報／別喝飛機上的茶、咖啡？專家：冷熱水都會殺菌

所有人一聽到飛機餐就會開始批評，但旅遊部落客Nik Sennhauser表示，「你必須考慮到，身處高空一個金屬膠囊中，而空服員用烤箱為你加熱...

好讀周報／飛機如何接收Wi-Fi？機上廁所是靠「這原理」沖馬桶

飛機以時速約800公里在空中飛馳時，如何連上網際網路讓乘客上網？在地面上大家用水沖馬桶，但飛機上的馬桶好像不是用水沖，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。