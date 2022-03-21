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北科大王錫福獲產學大師獎 致力關鍵製程助產業轉型

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北科技大學材料及資源工程系講座教授、北科大校長王錫福，今天獲頒教育部國家產學大師獎。圖／北科大提供
台北科技大學材料及資源工程系講座教授、北科大校長王錫福，今天獲頒教育部國家產學大師獎。圖／北科大提供

台北科技大學材料及資源工程系講座教授、北科大校長王錫福，今天獲頒教育部國家產學大師獎。他長期帶領研究生從事電子陶瓷研發和固態氧化物燃料電池（SOFC）開發，獲國內外78項專利、發表專業SCI期刊論文三百多篇，並領導「奈米光電磁材料研發中心」每年服務上百家廠商，協助進行材料及元件產品的物性、化性檢測。

教育部今天舉行第25屆國家講座、第4屆國家產學大師獎暨第65屆學術獎頒獎典禮，頒獎給7位國家講座主持人、4位國家產學大師獎及10位學術獎得獎人。

王錫福專精於電子陶瓷、能源材料、陶瓷薄膜及材料光電磁性質研究，因應5G、6G通訊趨勢，與企業合作開發元件尺寸更小、更薄，耐高溫、高壓、高頻的特殊規格被動元件與關鍵製程，廣泛應用於車用、航太、軍事領域，力助傳統產業成功轉型，大幅提升獲利能力。

王錫福對研究的興趣從台北工專（北科大前身）求學時代就展露，自礦冶工程科冶金組畢業後，擔任樊其芬老師的助教三年期間，除了忙於帶領實驗、實作課，當時樊老師每年都換一本原文書，他晚上經常留在辦公室做習題解答，也奠下成功的基礎。

王錫福隨後更遠赴美國南達格達州理工學院攻讀冶金碩士，並到電子陶瓷領域世界聞名的美國賓州州立大學攻讀材料科學博士。賓州州大與產業合作非常密切，畢業後他進入美國最大被動元件廠威世科技（Vishay）擔任高級研發工程師。在美國求學工作的這段經歷，使他對業界的需求有充分體會，選擇研究題目時必以具備產業價值為主要考量。

王錫福表示，業界採用的配方不但講求時效和成本，也要考慮到特性的再現性，也就是所開發的新材料必須達到生產一億個品質都相同的結果，他也坦言，自己從金屬轉換到陶瓷領域，攻讀博士這六年日子並不輕鬆，除了克服語言障礙，論文題目更因數據不理想而「砍掉重練」，毅然換掉磨了三年的題目，「念博士其實是人生很大的一個跳躍，這樣的煎熬讓我學習到很多東西，尤其是內在恆毅力的訓練。」

王錫福迄今指導過約二百位研究生，特別著重培育學生獨立思考、自主研究的能力，「我總是告訴學生，去做超過自己目前能力10%的程度，我希望他們畢業時比現在更進步，不要滿足於現狀。」

美國 教育部

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