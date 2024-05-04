高市河堤國小慶母親節 親子體驗歌仔戲

高雄市河堤國小提前慶祝母親節，明華園星字戲劇團今天到校演出「西遊記三打白骨精」故事，與600名親子一起探索傳統戲劇之美。

河堤國小校長杜昌霖表示，現在的家長和學生很少有機會接觸到歌仔戲演出，希望藉由今日活動能夠豐富親子的互動，讓親子從遊戲中學習，培養學生的文化素養和藝術情懷，也提前慶祝母親節。

杜昌霖表示，演員們身著華麗戲服，戴著精緻頭飾出場，加上歌仔戲曲中獨特而動聽的韻律語調，營造出一種令人目眩神迷的視聽效果，讓現場仿佛置身於故事情境般的魔法世界中。

河堤國小新聞稿指出，「西遊記之三打白骨精」是一部充滿驚奇和冒險的歌仔戲。故事描述唐僧師徒取經之路上埋藏各種風險，白骨精及手下小妖企圖吃掉唐僧以求長生不老。在三藏師父的慈悲感化之下，白骨精和小妖們放棄了惡念，唐僧師徒得以繼續順利前行。

河堤國小表示，這部歌仔戲透過豐富多彩的表演，生動展現古典小說「西遊記」中一段精彩故事，讓台下觀眾在歡笑中感受到了友情、勇氣和善良的力量。

明華園星字戲劇團團長陳子權說，劇團希望透過這場演出，讓更多的孩子和家長們認識和喜愛上傳統戲曲，同時也能夠將這份文化傳承下去。

今日除了精彩的歌仔戲表演，校方也安排親子互動體驗時間，其中包含了歌仔戲吟唱、身段指法的認識以及親子互動等環節，讓參與者能夠身臨其境、深入了解本土傳統戲曲之美。

學生洪誌辰說，非常喜歡這場戲劇表演，特別是看到孫悟空和白骨精的對戰，太刺激了；他也想要像孫悟空一樣，面對危險保持冷靜，一起合作就能度過危險。

學生林昱岑說，歌仔戲演員的頭飾和衣服好美麗，歌曲演唱有押韻很好聽，像古代的童話故事。

家長林群峰表示，這樣的活動非常有意義，自己第一次和孩子一起參與歌仔戲的吟唱和身段演出，不僅增進親子關係，更讓孩子能夠認識到本土傳統文化的魅力。

河堤國小教務主任方珮玲表示，這次的活動將傳統藝術帶進校園，為學生提供了一個難得的學習機會。舞台上精彩的表演讓孩子全神貫注感受傳統戲曲文化的藝術之美，也邀請家長和孩子跟隨戲曲老師學習歌仔戲中的基本手勢和動作。