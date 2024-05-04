快訊

「7旬老人還在用iPhone 8」要換哪一支手機？果粉曝長輩機要考慮1關鍵

五月4生肖轉旺！屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

李多慧感情狀態成謎？本人親口公開「神秘高壯男」身份

新北中山國小校舍改建啟用 供逾2千名學生就讀

中央社／ 新北4日電

新北市板橋區中山國小今天舉辦66週年校慶並啟用新校舍，新北市教育局指出，新建築設計採大跨距建築及抿石子工法，可容納逾2000名學生就讀，滿足浮洲地區就學需求。

新北市長侯友宜上午前往中山國小參加校慶，並與親師生見證校舍改建啟用，隨後參加校慶運動會鳴槍，欣賞學校舞蹈隊及舞獅團的表演。

學校自治小市長帶領侯友宜參觀新圖書館的配置，並介紹展示的學生作品、作業及以聯合國永續概念為主軸的海報。

中山國小校長陳學添表示，學校原4棟老舊校舍有安全疑慮，自民國102年起耗資新台幣9億餘元分期拆除改建新校舍，並規劃無障礙學習與活動空間。

教育局指出，新校舍約可容納2000名以上學生就讀，滿足浮洲合宜住宅新增人口的就學需求，校園並共構地下停車場可提供汽機車停放，符合親師生及社區的期待。

侯友宜 教育局

延伸閱讀

有收到520邀請函？ 侯友宜：新北市政行程非常繁忙

台電盼推核二乾貯 侯友宜重申核安與供電無虞

影／台電盼核二乾儲設施比照核一解套 侯友宜：核二靜待司法處理

新北市府多局處2026將搬到三重 秘書處：將再調整內部空間

相關新聞

板橋中山國小66年舊校舍改建 9.8億翻新還有地下停車場

新北板橋區中山國小有66年歷史，原4棟校舍老舊且有安全疑慮，2013年啟動校園整體規畫，花9億8087萬元分期改建，今辦...

金鼎學童當起小記者 採訪記錄金門迎城隍架勢十足

金鼎國小12位四、五年級的學生，去年擔任小記者深入迎城隍活動，記錄金門傳統的迎城隍陣頭、遶境巡安宗教文化，昨天舉辦影像共...

釋迦枝條混咖啡渣成有機肥 循環利用又增碳匯

台東高中學生將修剪的釋迦枝條和咖啡渣混製成有機肥，不僅增加碳匯，還能廢物循環利用，這項研究獲得花東區科展優等

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

2國小傳教練體罰性騷 教育局：停職展開調查

北市兩間國小近日分別傳出羽球隊教練體罰、體操教練性騷學生等事件，教育局指出，兩案皆展開調查，暫停教練職務，市長蔣萬安昨說...

存骨本拚長高！苗栗國小跳繩大賽2000人參加

苗栗縣國小學童平均身高低於全國平均值，引起縣長鍾東錦關切，112學年起推出「高鈣午餐」，去年9月並發放國小學童每人1條跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。