新北中山國小校舍改建啟用 供逾2千名學生就讀

新北市板橋區中山國小今天舉辦66週年校慶並啟用新校舍，新北市教育局指出，新建築設計採大跨距建築及抿石子工法，可容納逾2000名學生就讀，滿足浮洲地區就學需求。

新北市長侯友宜上午前往中山國小參加校慶，並與親師生見證校舍改建啟用，隨後參加校慶運動會鳴槍，欣賞學校舞蹈隊及舞獅團的表演。

學校自治小市長帶領侯友宜參觀新圖書館的配置，並介紹展示的學生作品、作業及以聯合國永續概念為主軸的海報。

中山國小校長陳學添表示，學校原4棟老舊校舍有安全疑慮，自民國102年起耗資新台幣9億餘元分期拆除改建新校舍，並規劃無障礙學習與活動空間。

教育局指出，新校舍約可容納2000名以上學生就讀，滿足浮洲合宜住宅新增人口的就學需求，校園並共構地下停車場可提供汽機車停放，符合親師生及社區的期待。