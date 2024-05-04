釋迦枝條混咖啡渣成有機肥 循環利用又增碳匯

台東高中學生將修剪的釋迦枝條和咖啡渣混製成有機肥，不僅增加碳匯，還能廢物循環利用，這項研究獲得花東區科展優等。

2050淨零排放議題逐漸引起社會關注，今年花東區科學展覽會台東高中學生李權祐、張昱捷以「循環利用增匯-以釋迦枝條和咖啡渣為例」研究有機肥和碳匯問題獲得優等。

2名學生今天透過老師告訴中央社記者，這個研究是為釋迦枝條與咖啡渣混合製成有機堆肥，進一步達成碳增匯和廢棄物再利用的目的。

學生說，過程中先設計堆肥比例，接下來會判斷堆肥是否腐熟，還有確認堆肥品質，而且依據元素分析找出堆肥最適比例。再利用電導度配出堆肥與純砂質土混合之最適比例並進入植栽環節，最後再計算有機質、有機碳含量及養分分析，進一步達成增加碳匯以及廢棄物再利用的探討。

學生表示，實驗所有組別在第2週皆完成腐熟，而且堆肥pH值接近中性且堆肥皆無黃色結塊，判定堆肥品質正常，然後從養分分析可知1：3為堆肥最適比例。

將混合完成的堆肥土做元素分析、養分分析及計算有機質，進行數據分析後，確定達成增加碳匯及廢棄物回收再利用的目的。

第64屆花東區科學展覽會，花東地區有50組作品參賽，台東高中拿下優等7件分別是：陳彥銨、楊采龍『形「型」色色-多面錐體、柱體及正多面體填色問題探討』；黃廣丞、陳聖閔「蒙德里安謎題初探」；林諭承、孫詠雋、黃浩寧「油理有據-油滴穿透現象探討」；顏家朋、顏家勝『「蔗」題怎麼「解」？稀酸水解蔗渣中纖維素及半纖維素效率分析』。

及曾泓愷、莊文碩、陳伯佑「聲音對斑馬魚焦慮行為之研究」；洪愉峻、何育丞、馬紫翔「果皮萃取物抗? 效果之探討-以神澤氏葉? 為例〉」；李權祐、張昱捷「循環利用增匯-以釋迦枝條和咖啡渣為例」。陳子覲、劉俋辰的佳作「針筒內壓力差傳遞速率之探究」。

台東女中獲優等2件、佳作2件。優等作品為：黃梅芳瑄、洪宇岑、龔妤倢的化學科『「甘」「碳」相照─甘蔗渣生物碳之吸附與碳點螢光研究』；李唯毓、吳思穎、李何昕穎的工程學科「ESP32自製心率血氧檢測儀」。