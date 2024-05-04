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2國小傳教練體罰性騷 教育局：停職展開調查

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導

北市兩間國小近日分別傳出羽球隊教練體罰、體操教練性騷學生等事件，教育局指出，兩案皆展開調查，暫停教練職務，市長蔣萬安昨說，第一時間就讓當事人「停止到校、接受調查」，不管是同儕或教師，對任何霸凌絕不允許。

一名學生母親日前在臉書爆料，中山區某國小賴姓羽球教練，使用掃把木柄對9名男學生各打2下，體罰已超出教育範疇，讓她無法接受。蔣萬安表示，第一時間教育局有回報，他馬上請教育局即刻跟學校聯絡，當時是在學校羽球隊晨間訓練的時候發生。

教育局回應，教育局對教育人員不當管教、體罰絕對零容忍，學校前晚知悉後，立即通知該賴姓外聘教練暫停到校訓練、接受調查，學校將依教育部規定於7個工作日內速開校事會議展開調查，教育局將秉公處理，絕不寬貸；後續並將調查結果函送社會局，依兒少法第49條規定，可處60萬元罰鍰，並公布姓名且上傳不適任教育人員查詢系統。

至於南港某國小體操教練疑霸凌、性騷學生事件，教育局表示，學校3月11日接獲家長反映，立即暫停涉案劉姓專任運動教練職務，劉疑涉性平案件，已組成調查小組調查，將開性平小組會議、專任運動教練評審會，預計7月中旬前完成調查報告。

教練 教育局 運動

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