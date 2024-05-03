基隆4高中 面臨招生不足 謝國樑：強化教學差異 留住學生

創校121年的基隆光隆家商因招生困難財務虧損，今年起決定停招，基隆教育界錯愕，因少子化會考學生每年少約100到200人，基隆又約有3成學生外流到雙北，基隆4所市立高中也都面臨招生不足。市長謝國樑說，盼強化教學差異化，把優秀的學生留在基隆在地就學。

光隆家商30多年來，學生人數從2千多名下降到目前的207名學生，學校前天證實今年停招，教育部也已核准，光隆家商校長陳余各表示，停招除了少子化影響外，學生嚴重外流到雙北是重要原因。

基隆國中會考應考人數逐年下降，近幾年從3066、2872、2832到去年的2701人，每年減百餘人。基隆目前有中山、暖暖、安樂、八斗4所市立高中，招生人數逐年減少，地方曾建議裁併或減班，市府表示目前並無裁併計畫，朝發展特色教育，吸引在地及雙北優秀學生來就讀，且有不少成效。

謝國樑說，他上任後關注教育的量能，今年嘗試透過和美國加州大學柏克萊分校合作，可把一些頂尖高中生留在基隆，明年度柏克萊還會辦第二期。