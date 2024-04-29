中山工商家電維修隊美濃出任務 骨董級電風扇考驗學生

高雄市中山工商電機與電子群學生組「家電維修社區服務隊」，首度前往美濃出任務，不料因雨打亂行程，服務隊成員轉往著名的舊美濃警察分駐所、古蹟咖啡店設站服務，共收取逾50件小家電，甚至有已解體的骨董級電風扇。校方表示，部分送修家電欠缺零件，修好後會統一送回咖啡店給持有者領回。

中山工商一年安排5至6場家電維修公益活動，過去遠赴小琉球服務，上周末首度前往美濃為鄉親維修小家電。後來大雨緊急喊卡，校方為了不辜負鄉親期望，轉往薛伯輝基金會搖籃咖啡設站維修。送修家電種類眾多，包括電扇、吸塵器、烤箱、電鍋、電磁爐、吹風機、電蚊拍等小家電，總數50多件。

校長林昭億表示，家電維修服務隊首次服務美濃鄉親，顧及師生、民眾安全，活動只好緊急喊卡，考量長輩對特定家電常有特殊情感或意義，所以服務隊派人，冒雨前往這次共同合作的搖籃咖啡載回鄉親待修小家電。

電機與電子群主任吳明璋指出，送修家電交由服務隊學生利用時間修理，由於部分零件找尋不易，約需要1至2個月時間才能修好，將訂領取日，請物主到搖籃咖啡領取送修家電。