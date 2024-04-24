快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

懶人包／「LINE Pay」4月到6月最新優惠！吃美食喝咖啡、看電影打折 去麥當勞賺回饋

故宮明年滿100歲 院慶LOGO設計競賽徵件起跑 首獎20萬

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
4月24日至6月4日，故宮院慶LOGO設計競賽開放報名徵件。圖／故宮提供
4月24日至6月4日，故宮院慶LOGO設計競賽開放報名徵件。圖／故宮提供

國立故宮博物院明（114）年迎接百歲院慶，舉辦故宮100+院慶LOGO設計競賽，即日起至6月4日開放報名徵件。歡迎具中華民國國籍、年滿18歲（含）以上的個人或團體（限3人以內）踴躍投件，一同歡慶故宮100歲的生日慶典。

故宮表示，院慶LOGO設計競賽主題涵蓋「國立故宮博物院」、「100+」、「院慶」、「永續發展」等關鍵字，其中「100」代表故宮豐厚的歷史底蘊，「+」象徵對未來永續發展的展望。本次競賽總獎金新台幣20萬元（含稅），擇優選出金獎1名獎金10萬元，銀獎1名獎金3萬元，銅獎1名獎金2萬元；另有優選5名，獎金各1萬元。

活動將於6月21日公告15件入圍作品，7月19日宣布得獎作品。歡迎各界設計好手踴躍投稿，共同參與這珍貴難得的歷史時刻，展現臺灣設計的創新能量。故宮同時規劃舉辦系列美學講座，讓民眾更深入認識故宮文物、激發創意靈感。更多活動詳情，請參閱活動官網最新消息（https://npm100.design）。

國立故宮博物院 永續

延伸閱讀

為故宮100週年暖身！總獎金20萬元 誠徵院慶LOGO設計高手參賽

2024台灣國際創意禮品文具展 故宮國寶級選物在台北世貿一館

故宮建玻璃亭惹議 學者：恐成東施效顰

故宮好評再推出「沉浸故宮數位展」 科技光影演繹國寶新感受

相關新聞

台積電設廠人才荒 高雄20所高中推「半導體科技學程」

台積電高雄2奈米廠年底起員工陸續進駐，連同供應鏈將會有1.5萬到2萬人，未來有大量人才需求，目前高雄左營、楠梓等6所高中...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

故宮明年滿100歲 院慶LOGO設計競賽徵件起跑 首獎20萬

國立故宮博物院明（114）年迎接百歲院慶，舉辦故宮100+院慶LOGO設計競賽，即日起至6月4日開放報名徵件。歡迎具中華...

屏東第一所 科學園區實驗中學動土

少子化衝擊，屏東縣今年啟動裁併校。因應高鐵延伸屏東，設置屏東科學園區，園區內設立國立屏科實驗中學，也是屏東縣第一所國立實...

高市培養科技人才 6高中設半導體課程

台積電高雄2奈米廠年底起員工陸續進駐，連同供應鏈會有1.5萬到2萬人，高雄市左營、楠梓等6所高中已成立半導體數位產業先修...

響應世界閱讀日 桃園今起推「閱讀存摺」積點換好禮

今天是世界閱讀日，桃園市立圖書館今起推出「閱讀存摺」服務。民眾只要到圖書館完成借書程序或參與圖書館活動，即可獲得數位集點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。