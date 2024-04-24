故宮明年滿100歲 院慶LOGO設計競賽徵件起跑 首獎20萬
國立故宮博物院明（114）年迎接百歲院慶，舉辦故宮100+院慶LOGO設計競賽，即日起至6月4日開放報名徵件。歡迎具中華民國國籍、年滿18歲（含）以上的個人或團體（限3人以內）踴躍投件，一同歡慶故宮100歲的生日慶典。
故宮表示，院慶LOGO設計競賽主題涵蓋「國立故宮博物院」、「100+」、「院慶」、「永續發展」等關鍵字，其中「100」代表故宮豐厚的歷史底蘊，「+」象徵對未來永續發展的展望。本次競賽總獎金新台幣20萬元（含稅），擇優選出金獎1名獎金10萬元，銀獎1名獎金3萬元，銅獎1名獎金2萬元；另有優選5名，獎金各1萬元。
活動將於6月21日公告15件入圍作品，7月19日宣布得獎作品。歡迎各界設計好手踴躍投稿，共同參與這珍貴難得的歷史時刻，展現臺灣設計的創新能量。故宮同時規劃舉辦系列美學講座，讓民眾更深入認識故宮文物、激發創意靈感。更多活動詳情，請參閱活動官網最新消息（https://npm100.design）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言