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高英工商「SDGs低碳食農餐飲教育2.0」 將永續融入教學

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排DIY課程。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排DIY課程。圖／高英工商提供

高雄市高英工商舉辦「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」，校長陳德松領著36所學校、87名國中教師參與，透過實踐研習之旅，協助教師深度探索永續發展目標（SDGs）中的低碳綠色食農餐飲，深入體驗當地農業文化，將永續飲食、在地文化及環保概念融入教學課程中。

楠西梅嶺休閒農區及左鎮光榮休閒農區是研習活動的主要場地，透過系列的主題活動，探索在地文化、歷史和永續發展的未來。教師們體驗「認識採果食農及特色農遊場域」，理事長黃貴珍詳細說明棗子的生長過程及熟度與甜度的判斷，不僅學習到了採摘技巧，並了解當地果農對於永續農業的承諾。

梅嶺揚梅吐氣特色農遊場域提供「果醋DIY及特色農遊場域食農體驗」，教師學習梅子醋的製作過程，品嘗當地新鮮的果醋。梅嶺福來梅仔雞餐廳主題是「認識楠西區梅嶺休閒農業區從產地到餐桌」，探討從產地到餐桌的供應鏈，將在地特色食材應用及融入料理當中。

教師並到左鎮菜寮陳果園，探索「芭樂SDGs食材旅行x食農低碳永續故事」；最後一站到左鎮驛站，參與「食漁食農－農業療癒DIY」主題活動，體驗農業療癒的概念，參與了梅子酵素製作、永生花製作課程、梅粉芭樂醃漬等DIY製作。

陳德松表示，食農教育是很重要的生活教育理念，並與「核心素養」的課程發展概念一致，學校希望透過研習活動促進師生重視食安問題，推動在地文化的傳承和發展，讓教師重視「健康和永續」兩大核心，並融入教學中，進而充實學生食農知能與正確價值觀，在日常生活中實踐。

高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排摘採體驗課程。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排摘採體驗課程。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排摘採體驗課程。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排摘採體驗課程。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」，頒發研習證明。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」，頒發研習證明。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排DIY課程。圖／高英工商提供
高英工商「SDGs低碳綠色食農餐飲教育2.0研習」安排DIY課程。圖／高英工商提供

DIY 教師 食農教育

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