基隆小學生飛美國 住寄宿家庭與小學伴共同生活與學習

基隆市政府教育處鼓勵「基隆的孩子走出去」，今年共補助82名師生分赴美、日、韓友好學校參展、上課互動，期待在海外獲取寶貴經驗，未來應用在學習與生活中。中華國小三、四年級學生，為和美國猶他州鹽湖城的小學伴相見歡，出發前3個月就開始準備，讓彼此留下美好回憶。

教育處表示，市府訂定補助計畫鼓勵補助師生赴海外進行課程交流、展演競賽或教師專業精進，過去2年因疫情中斷，疫情趨緩後重新啟動，今年補助82名師生出國，期待學生在海外見學中發揮潛力，獲取寶貴經驗，並成為國際交流使者，推動基隆市國民外交。

今年接受補助出國的學校，包括暖暖高中學生赴日本與姐妹校若狹高校學生一同上課，體驗海洋教育課程。銘傳國中前往韓國參與2023首爾國際發明展，成功國中前往日本九州，和日本學生一起上課討論。

今年唯一申請並獲補助的小學是中華國小師生，學校安排3、4年級學生飛往美國與小學伴們進行一周的交流。行程中學生有3天與姊妹校學生一同上課，晚上倆倆一組住在寄宿家庭，讓學生沉浸在美國當地的環境中學習及生活。

教育處轉述中華國小學生的心得說，一踏進校園，就聽到美國小學生用美國腔的中文說：「你好，我們歡迎中華」，覺得很開心。美國學校早上都類似台灣的朝會，他們都會宣示誓言，很有趣。台灣上課40分鐘會有下課時間，美國小學生沒有，第一天非常不習慣，這時才會覺得在台灣上課真好。