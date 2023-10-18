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台中銀髮族咖啡館遷址 首場創辦人辦公益攝影展

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全國動物醫院執行長陳道杰「幽玄杰作」公益攝影展今在騷貓公益藝廊場登場。記者趙容萱／攝影
全國動物醫院執行長陳道杰「幽玄杰作」公益攝影展今在騷貓公益藝廊場登場。記者趙容萱／攝影

全國動物事業群營運總部所屬的騷貓公益藝廊為銀髮咖啡館，近期遷址至台中市南屯區，咖啡持續飄香，首場「幽玄杰作」公益攝影展今登場，作者全國動物醫院創辦人暨執行長陳道杰說，他是以日本三大美學之一的「幽玄」為靈感攝影，展出近50件作品，作品、新書攝影集義賣所得全數捐公益。

騷貓公益藝廊創辦人陳道杰說，騷貓公益藝廊是銀髮族公益咖啡館，由20名銀髮志工提供服務，從店長、咖啡手到服務生都是銀髮族長者擔任，手沖咖啡透過民眾自由樂捐，扣除成本後捐亞洲動物福利協會，持續開放民眾免費欣賞美學作品，邀民眾喝咖啡、與銀髮志工交流做公益。

陳道杰說明，他的攝影風格與喜好追溯自屏科大獸醫系就學階段，認知到人類與動物在自然界共存共處，彼此間保持神秘，卻相互依賴的關係。長年來與動物培養的情懷，讓他更欣賞且珍惜環境所帶給世上生物的幽美，「大自然就是這麼的寂靜、神秘、深遠、充實」。

陳道杰指出，物哀、幽玄與侘寂為日本三大美學關鍵詞，他以「幽玄」為作品靈感發源，他的攝影展以幽玄美學闡釋的微暗、朦朧、薄明、寂靜、深遠、充實相、神秘性、超自然性等，期能吸引更多知音好友欣賞，並支持亞洲動物福利協會推動全人關懷與生命教育。

陳道杰的「幽玄杰作」公益攝影展展期至明年2月18日，展出時間為上午9時至下午4時 (周一公休)，展出地點在騷貓公益藝廊台中市南屯區永春東七路517號4樓。

全國動物醫院執行長陳道杰「幽玄杰作」公益攝影展今在騷貓公益藝廊場登場。記者趙容萱／攝影
全國動物醫院執行長陳道杰「幽玄杰作」公益攝影展今在騷貓公益藝廊場登場。記者趙容萱／攝影

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