七夕典故曝光！被遺忘的「登大人」意涵 北港囡仔爭相參加

雲林縣北港朝天宮與笨港文教基金會睽違3年，今天在朝天宮廣場舉辦「笨港成年禮」，吸引在地205名年屆16歲的學子參加，全程循古禮重現，儀式隆重，過七娘媽亭後正式「登大人」，從今往後需為自己的人生負責。

笨港文教基金會表示，成年禮是台灣社會的古傳儀禮，俗稱「作十六歲」或「脫絭」，道教信仰中，七娘媽（註生娘娘）是生育、守護兒童的女神，有三十六婆姐（鳥母）代為照護，古以銅錢或鎖片串掛在嬰兒身上，滿16歲時由父母或尊長於農曆7月7日舉行「出鳥母宮」儀式後取下，代表羽翼已成，可獨當一面。

笨港成年禮已舉辦27年，近3年因疫情暫停舉辦，今天復辦有超過200名北港學子參加。董事黃瑞興說，早期家庭會準備七娘媽亭、胭脂、彭粉等拜床母和七娘媽，在家中為孩子辦簡單隆重成年禮，鑽亭後代表脫絭，長大成人。

然而，現代人多將七夕視為東方情人節，傳統意義已被遺忘，笨港文教基金會為傳揚民俗、續護古風連年舉辦；從鑽七娘媽亭儀式開始進行，男左、女右，再分別由尊長為孩子拿下脖掛銅錢項鍊，代表脫絭。

許多家長陪伴孩子到朝天宮參加古禮儀式，隨後孩子跪拜父母或尊長，獻上孝親桃，場面莊重。參加學生說，傳統成年禮愈來愈少見，起初是為了「長知識」報名，典禮莊嚴神聖，自己也深受感動，體悟要及時感謝、孝敬父母的重要；也有人被現場氛圍感染到眼眶泛淚。