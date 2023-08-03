李登輝百年冥誕 國台交演出他曾翻譯的歌劇「浮士德」

2019年9月20日台灣獨立運動先驅史明、20207月30日李登輝前總統、2022月4月8日彭明敏教授相繼去世，今年適逢李登輝和彭明敏百年冥誕，蕭泰然文教基金會、財團法人高雄市望春風文化藝術基金會與文總共同主辦音樂會，紀念這三位對台灣民主進程貢獻卓著的先行者。

音樂會特別邀請到上月剛獲第二屆西班牙利里亞國際指揮大賽首獎的台灣新生代青年指揮廖元宏指揮國立台灣交響樂團，不少曲目與三位民主先行者意義深厚。例如李登輝任職台北市長期間，曾為台北市立交響樂團藝術季親自協助翻譯的作品古諾歌劇「浮士德」選曲；貝多芬的創世經典名作「英雄」交響曲，則與三位民主先行者心血相輝映。

音樂會8月8日19:30在高雄衛武營國家藝術中心音樂廳、8月9日19:30在台中國家歌劇院大劇院演出，購票洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統。