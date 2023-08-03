北市再增14件 一般古物 戰俘墓碑、孔廟文物、媽祖神像皆通過

台北市立文獻館日前召開古物審議會，公告指定14案14件文物為台北市古物類文化資產，包含備受關注的戰俘墓碑、台北孔廟「有教無類」匾、「大成至聖先師孔子神位」牌、創建台北孔子廟碑以及艋舺啟天宮鎮殿軟身媽祖神像等，經審議通過指定為一般古物，公告後台北市指定一般古物累積至233案863件。

戰俘墓碑2022年4月在信義區福德街道路工程範圍邊坡墓地裡發現，後由工務局新工處依法提出文資審議申請，經古物審議委員與專家學者實勘、審議，表決以出席委員全票通過指定戰俘墓碑為一般古物。

審議會指出，過去所知戰俘墓碑多為簡陋木造，銘文資訊有限，本件戰俘墓碑為水泥製成，上頭除了戰俘姓名、軍隊編號、軍銜、死亡日期，還刻有日軍總部所分配的戰俘號碼、該名戰俘曾隸屬的兵團及其信仰教派等資料，誠屬罕見，呈現具體而微的二戰歷史，反映戰俘在戰爭結束時的身分轉折，可以作為台灣歷史特殊戰爭經驗的見證。

此外，台北孔廟本次指定一般古物「大成至聖先師孔子神位」牌，最早可見於1931年「台日畫報」刊載照片，牌位文字原為「至聖先師孔子神位」，戰後因應官方祭孔尊稱才修改，木牌上方之龕首與兩側龕壁飾以多層鏤空技法雕成的九隻龍紋，紋飾布局繁密、雕工細緻精湛，基座配置圍欄，藝術表現突出。

「有教無類」匾1950年台北孔廟重建完成擴大舉行祭孔大典時，由總統蔣中正頒贈匾，匾額中央與同年頒予台南孔廟有教無類匾皆刻有國璽「榮典之璽」印文，反映中華民國政府來台對儒家思想教化之傳承與重視。

「創建台北孔子廟碑」則是1959年設立，碑文紀錄台北孔廟從清末至民國48年變遷發展，各項人、事、時、地、物紀載完備，能反映地方重要人物與史事淵源。

艋舺啟天宮媽祖又稱「料館媽祖」，見證艋舺曾作為北台灣軍工木料、樟腦出入港之重要歷史意義，本次指定艋舺啟天宮鎮殿軟身媽祖神像，具有清末至日治時期工藝特徵，啟天宮的開設亦反映當地政經、社會與文化變遷。