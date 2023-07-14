新竹文化局圖書館閱讀書寫夏令營 大受歡迎

新竹市文化局在暑假舉辦5梯次「閱讀書寫夏令營」，針對國小中年級到高中學生的需求，結合創造、思辨、SDGs等內容打造寫作課程，課程一推出即秒殺。

主辦單位表示，「新竹市圖書館閱讀書寫夏令營」分別在新竹市圖書館鹽水分館、香山分館及青少年館舉辦，課程設計，國小中高年級是故事創作，國中從桌遊中學思辨，高中是在手繪報中融入SDGs課程，教學方式是請聯合報寫作教室講師從「在地特色」、「自然生態」、「社區家庭」、「桌遊思辨」、「手繪報」等面向，帶領閱讀及書寫。

新竹文化局局長錢康明表示，這是文化局首度與聯合報寫作教室合辦夏令營，不僅依不同年齡層的寫作需求規劃課程，更期待學生在課餘也能多參觀、多使用各場館資源，享受閱讀及寫作的樂趣。

聯合報寫作教室講師高宇平表示，這次課程主題「在地特色」，讓學生從自己出發，找出家鄉特色，並運用擴寫、聯想等技巧，寫長文遊記。「寫作不限於書本，更是日常與生活的結合」，因此會結合戲劇的角色設計、對話、背景等，引導學生創造自己與家鄉的故事。