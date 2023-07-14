新竹文化局圖書館閱讀書寫夏令營 大受歡迎
新竹市文化局在暑假舉辦5梯次「閱讀書寫夏令營」，針對國小中年級到高中學生的需求，結合創造、思辨、SDGs等內容打造寫作課程，課程一推出即秒殺。
主辦單位表示，「新竹市圖書館閱讀書寫夏令營」分別在新竹市圖書館鹽水分館、香山分館及青少年館舉辦，課程設計，國小中高年級是故事創作，國中從桌遊中學思辨，高中是在手繪報中融入SDGs課程，教學方式是請聯合報寫作教室講師從「在地特色」、「自然生態」、「社區家庭」、「桌遊思辨」、「手繪報」等面向，帶領閱讀及書寫。
新竹文化局局長錢康明表示，這是文化局首度與聯合報寫作教室合辦夏令營，不僅依不同年齡層的寫作需求規劃課程，更期待學生在課餘也能多參觀、多使用各場館資源，享受閱讀及寫作的樂趣。
聯合報寫作教室講師高宇平表示，這次課程主題「在地特色」，讓學生從自己出發，找出家鄉特色，並運用擴寫、聯想等技巧，寫長文遊記。「寫作不限於書本，更是日常與生活的結合」，因此會結合戲劇的角色設計、對話、背景等，引導學生創造自己與家鄉的故事。
營隊學員新竹市建功國小葉芷妍說，「寫作激發我的創造力」，越寫越有成就感，也越能激盪出豐富有趣的想像力。曾參加過寫作課的新竹市光明國小陳禹希也表示，「希望上了課之後，寫作時能想出更多更棒、更貼切的形容詞」。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言