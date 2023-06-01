靜宜日文系校友夫妻在日本穩定工作 勉勵學弟妹運用學校資源

靜宜大學日文系校友廖昱凱及胡景汝夫妻檔，在日本分別擔任可口可樂公司生產計畫分析師及從事商業會議等中日口譯工作，在日本立定根基不易，兩人返回母校座談時說，這要歸功於在校時充分運用學校資源參與各項活動，及擔任學生會幹部參加日語比賽，尤其到日本神田外語大學交換學生，為日文打下良好基礎。

廖昱凱及胡景汝在大學時是班對，兩人有志一同在校積極參與各項活動，累積實力，分別擔任學生會幹部，也加入中港高中日文社團講師、大甲媽祖國際交流日文翻譯志工等。大二時兩人即通過日文一級檢定，大三相偕到日本神田外語大學交換就讀一年。

胡景汝指出，他們透過在學時接待日本學生及擔任交換生等經驗，提升日語能力；並將課堂所學運用生活上，尤其在日本超市打工的經驗能學習道地日本口語。廖昱凱及胡景汝大學畢業後，分別任職在台灣的日本知名公司，負責生產管理及口譯等工作。

廖昱凱表示，兩人雖然在日商公司工作，但對在日本工作抱持有憧憬，加上在台灣的日商公司工作內容與日本公司差異不大；但薪資、福利與表現的機會等卻大不同，因此，兩人決定到日本闖天下。

廖昱凱及胡景汝8年前透過遊學打工簽證給自己一年的時間。廖昱凱只花約4個月時間就順利通過日本公司的口試進入職場，後來轉戰在日本的美商公司；胡景汝因到日本就孕育了下一代，她選擇成為自由口譯工作者，因時間較彈性得以兼顧家庭。

胡景汝說，到日本求職除日文基礎要好，更要強化個人特色，凸顯與別人不同的經驗。她在校時即利用學校資源，爭取與日人交流等機會，因此熟知兩邊文化做好中日溝通橋梁。就口譯工作來說，常遇到不同產業的客戶，除事先需做足功課，臨場經驗也很重要。口譯就像「乩童與桌頭」，像是理工領域人士講話思考很跳躍，口譯需臨時反應解讀，並用「你說的是這個意思嗎？」，來達到百分百正確轉達的效果。