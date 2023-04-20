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鴻海攜手海洋大學投入2500萬 將廢建材3D列印變身藻礁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鴻海攜手海洋大學投入2500萬，將廢建材3D列印變身藻礁。圖／海大提供
鴻海攜手海洋大學投入2500萬，將廢建材3D列印變身藻礁。圖／海大提供

國立台灣海洋大學與鴻海科技集團昨天簽署「永續海洋-循環資源」產學合作備忘錄，將在3年內投入2500萬元，推動廢棄建材回收並以3D列印再製成魚礁、藻礁，復育海底生態，也讓陸上廢棄物轉化成有用的海洋資源。

這項合作希望改變傳統的人工魚礁直接使用原生廢棄物，將水泥、船舶、鋼鐵、電桿、輪胎等投入海中的方式。將廢棄物轉換成特殊設計的人工魚礁，提升生物相容性，將原本荒蕪的海床改造成更友善海洋生物的環境。

海大說，為了讓魚群有隱蔽的棲息空間暢遊，採用多孔洞結構設計，並模擬自然珊瑚礁的表面質地，讓其它生物可以寄居依附在表面。未來也可因應不同海洋環境，做不同的藻礁、魚礁型態調整，簡而言之，「就是為海洋生物客製化一個家，更適合他們居住」。

該計畫由新北市及基隆市在地的廢建材回收廠商合作，透過有系統的回收體系，結合法國3D列印技術，將廢建材轉化成適合不同物種生存的魚礁、藻礁並投放於海中，改善海洋生物之棲息環境，達到培育生物資源，增進生物多樣性的目的。

還有珊瑚資源調查和復育技術開發、減碳新技術研發、海洋塑膠微粒監測與回收技術、海洋生物活性物質用於生醫領域等多項環保永續計畫。

海洋大學校長許泰文表示，珊瑚礁是海洋生態系統重要監控指標之一，但現今已面臨生存危機，合作將能加速推動珊瑚礁保育相關計畫，例如環境生態調查、種苗繁殖與復育等。

鴻海科技集團發言人巫俊毅說，合作將以循環經濟理念為基礎，推動環保產品、生態復育、綠能減碳等環境永續措施，深耕綠色環保技術的研發與應用。

海大也設立「栽培漁業中間育成示範基地」，對台灣具重要價值的魚類及藻類進行育成研究。

鴻海攜手海洋大學投入2500萬，將廢建材3D列印變身藻礁。圖／海大提供
鴻海攜手海洋大學投入2500萬，將廢建材3D列印變身藻礁。圖／海大提供
鴻海攜手海洋大學投入2500萬，將廢建材3D列印變身藻礁。圖／海大提供
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珊瑚 廢棄物 藻礁

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