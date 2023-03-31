歡慶兒童節 花蓮樸實構果聯手產銷班送牛排到偏鄉小學

花蓮縣玉里鎮印加果產銷班第1班聯手品牌商「樸實構果」，連續3年將行動牛排車開進偏鄉小校，今天深入去年918震災受創嚴重的玉里鎮松浦國小，請全校師生吃牛排，還帶小朋友又唱又跳玩遊戲，提前歡度兒童節。

出身玉里鎮的林昆平是印加果產銷班創班班長，也是樸實構果董事長，為了回饋地方，從前年起與牛排業者合作，將行動牛排車開進偏鄉小校，讓平常少有機會吃到牛排的部落孩童，也能享用美食。

前年行動牛排車進入卓溪鄉立山國小，去年到卓溪卓樂國小，讓師生大啖美食；今年選擇松浦國小，在去年震災時受創相當嚴重，愛心團隊將學校多功能風雨教室布置成行動牛排館，行動牛排車開到現場煎起香噴噴牛排，免費讓全校88名師生牛排、荷包蛋吃到飽。

林昆平說，產銷班有一半以上的班員是原住民，平常忙於農務，無暇陪伴家人及小孩，許多小朋友從來沒機會去餐廳吃過牛排，才會發起開牛排車進校園的公益活動，讓物資較缺乏的偏鄉孩子有個快樂的兒童節。