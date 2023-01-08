宜蘭高商多媒體設計「草媒族」展 生態保育與永續省思

「我們不是草莓族」，國立宜蘭高商多媒體設計科專題實作暨畢業展今天在宜蘭酒廠藝廊展出，學生們透過「草媒族」作品，呈現對社會面相的觀察，對生態保育重視與永續環境的省思，這群孩子充滿創意與巧思，80幾件作品展至15日，歡迎前往欣賞。

國立宜蘭高商多媒體設計科專題實作部分，宜商設計以多媒體數位實作為主，透過不同議題的探討或對環境、社會的觀察，學生們從「做中學、學中做」的過程中逐步成長。

至於第八屆畢業展部分富含創意，在平面類方面有環境議題、社會議題、台灣特有種與為弱勢族群的創意繪本，寓教於樂的「校園掃具美感改造計畫」，日治時期的羅東，產學合作的清溝夜市行動餐車改造設計；創意組以讓等車、搭車可以與眾不同的創意設計實驗產品；影音類探討喧囂的世界裡，寂靜聽弱族群的夢想，空間組則將時間拉回到春秋戰國時期的西遊記，詮釋羅東公車候車亭。

范郁婕、陳秀媚、董盈均、吳苡甄的「校園掃具美感改造計畫」展出，學生表示，教室後方經常擺放雜亂的掃把、抹布等清掃用品，他們設計半開放式儲存箱，讓掃具直立吊掛，投射燈光，成了美麗的裝飾。

個人作品中，李虹伶「Futuer」，入圍國際土耳其Bolu海報比賽，李虹伶的影像合成設計中，美麗餐盤中是一條廢棄垃圾組裝的魚。她說，家庭垃圾及塑膠廢棄物嚴重汙染海洋，魚蝦等海產愈來愈小，未來如果不加以防範節制，海產沒了，人類也將自食惡果。